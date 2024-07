La pregunta de Santi Cañizares sin respuesta sobre Luis de la Fuente: "¿Cómo ha sido posible?"

La selección española no sólo volvió a sumar otra victoria en la presente Eurocopa de Alemania sino que, como en el partido contra Italia, volvió a gustar y a convencer para meterse en los cuartos de final.

Pese a las dudas de la primera parte, en la que España jugó durante veinte minutos con el marcador en contra frente a Georgia, España logró golear y elevar el ánimo de la afición española, que tiene ya agendado el partido frente a la selección anfitriona el próximo viernes, 5 de julio a las seis de la tarde.

La selección española celebra uno de los goles ante Georgia (EFE)





Uno de los comentaristas más optimistas de El Tertulión de este domingo en Tiempo de Juego fue el ex jugador internacional Santi Cañizares, que se declaró "muy optimista porque el equipo me lo traslada".

Para 'Cañete', el enemigo más importante de aquí a lo que le quede a España no es otro que el propio equipo español: "El enemigo más importante que tenemos somos nosotros mismos porque jugando así nadie nos va a tirar". Por eso cree que "lo único que me preocupa es mantener este nivel".

Además, Cañizares hizo un firme análisis sobre lo que representa el actual seleccionador Luis de la Fuente. Un De la Fuente que, por otra parte, siguió sacando pecho tras remontar a Georgia.

De la Fuente habla de "partido de 8 a 1"

Luis de la Fuente, reconoció que hubo un momento de dudas contra Georgia pero destacó en el global un gran partido de España. "Hemos sufrido por la incertidumbre del resultado, no porque estuvieran generando peligro. Son uno de los mejores equipos del mundo en la transición, sabíamos que era su peligro, pero no han tirado entre los tres palos", afirmó.

Por eso, el seleccionador destacó el poderío ofensivo español y cree que el resultado final de 4-1 se quedó corto, a tenor de lo visto durante el partido: "Hemos generado muchas ocasiones, era un partido de 8-1, hubiese sido lo normal. Lo hemos controlado, ante un rival que es muy bueno y defiende muy bien, por poner en valor la importante victoria", dijo en rueda de prensa.

El peor momento de España, según Luis de la Fuente, estuvo con el marcador en contra por el gol encajado: "Teníamos el control y en una contra nos hemos metido un gol nosotros, pero quitando esos cinco minutos de nerviosismo, el equipo ha recuperado la calma, el estilo, y de ahí hasta el final se ha visto a un equipo tranquilo, con cero ansiedad. Los futbolistas interpretan el momento y Rodri administra las emociones en el centro del campo", señaló.

Santi Cañizares pone a De la Fuente por encima del equipo

Cañizares elogió a muchos de los jugadores de la Selección española que están brillando con luz propia: "Quiero poner valor que aquí se habla de los extremos, de que Rodri es muy bueno, de que Carvajal y Cucurella ¡madre mía!, o Fabián ¡qué barbaridad!".

Pero, "por encima de todo", puntualizó, "quiero poner en valor a Luis de la Fuente".

Luis de la Fuente, sonriente, tras una victoria de la Selección Española. CORDONPRESS

Juanma Castaño se atrevió a comparar el juego de la Selección española con el de cualquier equipo entrenado por Pep Guardiola: "Si a esta selección nos dicen que la entrena Guardiola... Es que juega como un equipo de Guardiola", defendió.

"Yo no entiendo", se preguntó Cañizares, "cómo no es posible que este entrenador no haya llamado la atención mucho antes de algún club en España". De la Fuente llegó a la selección absoluta procedente de la sub-21, para ser el recambio de Luis Enrique Martínez: "Ha venido como de rebote y al final nos ha demostrado ser un técnico hasta el momento espectacular".

Luis de la Fuente da instrucciones a Nico Williams durante el España - Georgia de la Eurocopa 2024. CORDONPRESS









Entre los méritos de De la Fuente están: "estar haciendo jugar a la Selección extraordinariamente bien, con lo difícil que es eso. También con la elección de los jugadores, en la distribución de los mismos en el terreno de juego, cómo ataca y cómo defiende el equipo..."

La única respuesta posible la dio Manolo Lama: "Yo te lo digo: porque De la Fuente no es italiano".