El polémico Knicks-Pistons acaba con 'rajada' del técnico de Detroit y con reconocimiento del error

Los Pistons rozaron este lunes el milagro pero acabaron cayendo por 113-111 ante los New York Knicks tras un final de partido muy polémico, lo que motivó un enorme enfado contra los árbitros de Monty Williams, el entrenador de Detroit.

Todo fue marcado por una falta no pitada de Donte DiVincenzo (Knicks) a Ausar Thompson (Pistons) en los últimos segundos del partido fue clave para que los neoyorquinos recuperaran el balón y sellaran el triunfo con una canasta más adicional de Josh Hart.

"¿Dónde están ahora los medios de Nueva York? La absolutamente peor decisión arbitral de la temporada", dijo furioso nada más entrar en la sala de prensa.

"Ya basta. Hemos hecho todo de la manera correcta. Hemos llamado a la liga. Les hemos enviado clips de vídeo. Estamos hartos de de escuchar lo mismo una y otra vez. Tuvimos una posibilidad de ganar el partido. Ellos se lanzaron hacia las piernas de Ausar (Thompson) y no pitaron nada. Es una abominación. No puedes no ver eso en un partido de NBA. Punto. Y estoy cansado de hablar sobre ello y de que nuestros jugadores me pregunten: '¿Qué más podemos hacer, entrenador?'", argumentó.

"Esta situación es la 'Prueba A' de con lo que hemos estado lidiando toda la temporada y ya basta. No puedes lanzarte a las piernas de un jugador en un partido de primer nivel como este y que no piten nada. Es ridículo y estamos cansados de esto. Solo queremos un partido justo. Punto. Y no tengo nada más que decir. Queremos un partido justo y eso no fue justo", agregó antes de salir de la sala de prensa sin admitir preguntas.

Los árbitros reconocen su error

Los árbitros reconocieron este lunes su error en la jugada clave del polémico final del Knicks-Pistons. Según el pool de la NBA, los árbitros reconocieron que Donte DiVincenzo (Knicks) hizo falta a Ausar Thompson (Pistons).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"En la revisión pospartido, determinamos que Thompson llega al balón primero y después se le priva de la oportunidad de ganar posesión. Por lo tanto, se debería haber pitado una falta de balón suelto a Donte DiVincenzo de los Knicks", explicaron.

Los árbitros detallaron que, en un balón suelto, los dos jugadores tienen el mismo derecho de llegar a él y que lo importante, en cuestión de reglamento, es "quién llega primero".

Detroit Pistons vs New York KnicksCordon Press

"Determinamos que la mano izquierda de Thompson llega al balón antes de que la mano de DiVincenzo llegue", cerraron.

Este fallo que favoreció a los Knicks ocurrió solo dos semanas después de que el equipo de la Gran Manzana se viera en cambio perjudicado en otro desenlace controvertido, en ese caso contra los Houston Rockets.

En aquella ocasión, los árbitros también reconocieron su error en una falta en el último segundo que pitaron a Jalen Brunson que le dio tres tiros libres a Houston para sellar el triunfo por 105-103. Al día siguiente, los Knicks presentaron una protesta a la NBA por lo sucedido.

Jornada NBA

En esta jornada de solo cuatro partidos también destacó la brillante victoria de los Miami Heat ante unos Sacramento Kings en los que Domantas Sabonis consiguió su triple-doble ( 14 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias) número 21 de la campaña (líder de la liga en este apartado). El español Santi Aldama consiguió 7 puntos, 5 rebotes y una asistencia en la derrota de sus Grizzlies.

Resultados

KINGS 110 - HEAT 121

GRIZZLIES 86 - NETS 111

PACERS 122 - RAPTORS 130