Polémica con la estatua en honor de Kobe Bryant por la pose elegida: "Mala suerte, es lo que hay"

Los Ángeles Lakers presentaron este jueves la estatua de Kobe Bryant, una escultura con el legendario escolta vistiendo el número 8 y con la mano derecha levantada hacia el cielo. "Este momento no es solo para Kobe sino para todos los fans que le habéis animado en todos estos años", dijo en el evento Vanessa Bryant, viuda del escolta.

Vanessa Bryant también anunció que en el futuro habrá en el estadio de los Lakers otras dos estatuas en homenaje a Kobe: una junto a su fallecida hija Gigi y una tercera con el dorsal 24. "Para que conste, Kobe eligió la postura que vais a ver. Así que si alguien tiene algún problema con ello, qué mala suerte. Es lo que hay", bromeó Vanessa Bryant en una ceremonia que combinó momentos emotivos y divertidos como tributo a un referente imprescindible de los Lakers y la NBA.

For Kobe. For the die-hard Laker fans. For our family.



Mamba forever. pic.twitter.com/uExf0oEWgY