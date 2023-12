Polémica broma 'racista' de Ana Peleteiro: "El pobre blanco que corre 100 metros es como no vengas"

Ana Peleteiro es una de las atletas más importantes de España. La saltadora de triple salto fue bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokyo y es una de las grandes esperanzas a medalla en París el próximo verano. Tras un 2023 en el que ha sido madre y se ha casado con el también atleta Benjamín Campaoré, ya ha vuelto a las pistas para recuperar su mejor nivel.

Mientras se ha convertido en una estrella mediática. Su rostro aparece en las redes sociales y acude a presentaciones de películas y todo tipo de eventos. Famosa por no morderse la lengua, se ha metido un lio tras un comentario racista en una entrevista en el podcast de su amiga Laura Escanes 'Entre el cielo y las nubes'.

Y es que la influencer catalana preguntó a Ana Peleteiro si había sentido el 'racismo' dentro del atletismo a lo que la saltadora quiso dar la vuelta con una respuesta en tono jocoso que ha desatado gran polémica: "En el atletismo no hay racismo porque los negros corremos más. En atletismo, los negros molamos. Los blancos se visten de negros, ¿sabes? El pobrecito blanco que corre 100 metros es como 'cariño, no, no vengas'", aseguró antes de aclarar que se trataba de una 'coña'.

Luego Ana Peleteiro se puso sería y habló de lo que vive a diario en su deporte: "Puede haber algo de clasismo con respecto a si eres americano o si eres de Burkina Faso. Pero si eres africano y quedas el primero o el segundo, todo el estadio te va a hacer la ola y no va a a importar de qué color eres o del país que vengas", expresó.

Su comentario ha desatado una gran polémica en redes sociales donde le han recordado que sus palabras pueden entenderse como racistas hacias la personas blancas que compiten en su deporte.