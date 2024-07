Pogacar y Evenepoel cargan contra la táctica de Vingegaard: "Lo pueden pagar caro"

El danés Jonas Vingegaard llegó al Tour de Francia con un enorme signo de interrogación tras haber pasado un mes en el hospital en abril por una dura caída en la Vuelta al País Vasco que le mantuvo una semana en cuidados intensivos.

Sin apenas kilómetros en las piernas, el ciclista del Visma está corriendo con una táctica conservadora, que alcanzó su paroxismo en la novena etapa, cuando estaba en una situación favorable junto al esloveno Tadej Pogacar y prefirió no sacar ventaja con el resto de los pretendientes al podio.

"El objetivo era no perder tiempo", señaló el ganador de las dos últimas ediciones, que sufrió dos pinchazos y corrió buena parte de la etapa que se desarrollaba sobre caminos sin asfaltar sobre la bicicleta que le prestó su compañero esloveno Jan Tratnik. La táctica del danés le valió los reproches de los otros dos integrantes provisionales del podio.

Pogacar

El esloveno Tadej Pogacar, líder del Tour de Francia, se quejó de la falta de colaboración del Visma del danés Jonas Vingegaard en la novena etapa y le acusó de pensar demasiado en él y no en otros rivales.

"Los Visma solo me miran a mí y subestiman a los demás, creo que lo pueden pagar", aseguró el ciclista del UAE, que trató de aventajar a sus rivales en varios de los sectores sin asfaltar que incluía la jornada.

"Podíamos haber ganado tiempo y consolidar el podio. El Visma solo se fija en mí y les puede salir caro", dijo el esloveno, que se marchó en un momento con Vingegaard y el belga Remco Evenpoel, los tres primeros de la general, pero su fuga no fructificó porque el danés no colaboraba.

"Creo que si no hubiera habido órdenes de equipo habría sido diferente. Él tenía compañeros en el pelotón, pero solo piensan en mi rueda, no en la de Remco o la de Primoz", añadió.

Evenepoel

El belga Remco Evenepoel acusó al danés Jonas Vingegaard, tercero, no haber colaborado en la fuga que tuvieron junto al maillot amarillo, el esloveno Tadej Pogacar, y le recriminó por tener una "táctica defensiva".

"Es una pena que Jonas no rodara con nosotros, la carrera podía haber terminado ahí. Es su táctica, no podemos hacer nada", señaló el corredor del Soudal.

"Ellos van a rodar a la defensiva y hay que aceptarlo. Pero ha sido raro. Estábamos los tres favoritos y teníamos una renta de unos 40 segundos. Si hubiéramos seguido y enlazamos con el grupo de cabeza y habría sido letal", agregó.

El belga también se benefició de la táctica defensiva del danés, puesto que en uno de los ataques de Pogacar se quedó descolgado, pero Vingegaard decidió no colaborar con el esloveno.

"Sí, es cierto, sabía que me iban a atacar y en un sector no me han colocado bien y me he visto sorprendido", indicó Evenepoel.

El ganador de la Vuelta de 2022 se mostró satisfecho con el resultado de la etapa: "Ha sido una buena jornada, me he sentido bien y he probado que puedo rodar por caminos sin asfaltar".

Aranburu y el equipo Movistar rozaron la victoria

El campeón de España terminó cuarto en una batalla por el 'sterrato' que se llevó el francés Anthony Turgis. Turgis fue el más rápido de la fuga de una decena de corredores que llegó escapada a la meta, en la que estuvieron los españoles David Romo y Alex Aramburu, y superó en el esprint al británico Tom Pidcock y al canadiense Derek Gee.

