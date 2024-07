El 'pique' viral de Alcaraz con la grada de Wimbledon: "Yo no he dicho..."

Carlos Alcaraz se metía este viernes en la final de Wimbledon tras vencer en cuatro sets al ruso Daniil Medvedev (6-7, 6-3, 6-4 y 6-4) en dos horas y 55 minutos de partido. Su rival por el título será Novak Djokovic en el mismo partido que hace un año convirtió al murciano en campeón en el All-England Club.

Tras vencer a Medvedev, en plena pista central, el joven español bromeó con un domingo marcado por el deporte, pero su chanza provocó los silbidos del público de Wimbledon. Y es que Inglaterra es el rival de La Roja en la final de la Eurocopa, en un partido que arrancará pocas horas después que el que medirá en Londres a Alcaraz y a Djokovic.

Alcaraz: “El domingo va a ser un buen día también para los españoles”.



*abucheos*



Alcaraz: “No dije que España iba a ganar. Sólo digo que será un día muy divertido”. pic.twitter.com/NKQRUAmSzh — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) July 12, 2024

"Va a ser un día muy bueno para los españoles. Ya sabéis, con la final de la Eurocopa… Yo no he dicho que vaya a ganar España. Solo estoy diciendo que va a ser un día muy, muy divertido", afirmó Alcaraz, que en un primer momento fue silbado mientras ponía cara de circunstancias y se reía por el pique con el público antes de salir de la situación con desparpajo y naturalidad.

"Me encantaría formar parte de un domingo histórico para el deporte español. Está tan cerca, pero tan lejos, que no me atrevo a decir más que eso, que quiero que mi nombre esté en un día tan histórico. Espero que al aficionado no le maten los nervios, que disfrute y que celebre todo lo que pueda", finalizó.