Expulsan a una nadadora e influencer de la Villa Olímpica para "evitar distracciones"

Luana Alonso, nadadora olímpica de Paraguay, ha protagonizado una de las polémicas de estos Juegos Olímpicos de París 2024. Y es que el propio Comité Olímpico de Paraguay (COP) le ha solicitado que abandonase la Villa Olímpica por sus últimos comportamientos tras quedar eliminada en 100 metros mariposa.

Fue Larissa Schaerer, Jefa de Misión del COP, quien pidió que Alonso se marchase tras no cumplir con las normas establecidas por el propio comité paraguayo. Y es que la nadadora abandonó la Villa Olímpica tras quedar eliminada para realizar turismo por París y compartió su paseo por las redes sociales.

Luana Alonso durante los Juegos Olímpicos de París 2024. | CORDONPRESS

Según el COP, estas actitudes estaban generando un "ambiente inadecuado en el seno de la delegación paraguaya". De esta manera, se busca que manetener el orden en el 'Team Paraguay' y que todos los atletas mantengan su disciplina. Además, afirman desde el Comité que pernoctó fuera de la Villa por su propia voluntad.

La participación de Alonso

Luana Alonso quedó en sexto lugar en la prueba de 100 metros mariposa, por lo que quedó eliminada en su segunda presencia olímpica tras Tokio 2020. Tras esto, la atleta confirmó que se iba a retirar de la natación: ""Natación: gracias por permitirme soñar, me enseñaste a luchar, a intentar, la perseverancia, el sacrificio, la disciplina y muchas cosas más", compartió en su cuenta de Instagram.

"Te di parte de mi vida y eso no lo cambio por nada en el mundo porque viví las mejores experiencias de mi vida, me diste miles de alegrías, amigos de otros países que siempre los voy a llevar en mi corazón, oportunidades únicas. No es un adiós, es un hasta pronto", afirmó Alonso.

