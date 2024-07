Philipsen se lleva un sprint bajo mínimos el día en que el Tour pierde a Roglic y Ayuso

El ciclista belga Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) sumó este viernes su segundo triunfo al esprint en el Tour de Francia 2024 al imponerse en la decimotercera etapa, disputada entre Agen y Pau sobre 165,3 kilómetros, por delante del belga Wout van Aert (Team Visma-Lease a Bike) y el alemán Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech), mientras que Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) sigue líder una jornada más.

