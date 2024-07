Petit, sobre Mbappé: "Hasta el momento, no es digno de ser un capitán"

El exinternacional francés Emmanuel Petit criticó este martes a la estrella de equipo nacional galo Kylian Mbappé, del que apuntó que "hasta el momento no es digno de un capitán", ya que "no asume suficiente responsabilidad en el campo".



En declaraciones recogidas por la televisión alemana NTV, el retirado centrocampista comentó que el delantero "no ha estado a la altura desde el comienzo de esta Eurocopa" y que "no está en buena forma física" además de que "su nariz rota también le perjudica".



"Ya era demasiado tarde cuando fue sustituido en el descanso de la prórroga en cuartos de final contra Portugal. Debería haber sido sustituido como máximo después de una hora", aseguró Petit.



Pese a las críticas, Petit, exjugador que militó en el Barcelona, dijo confiar en que Mbappé "explotará de repente en semifinales". "Jugará sólo porque el rival se llama España. De lo contrario, lo habría dejado en el banquillo", concluyó Petit, en cuyo palmarés figura un título de campeón del mundo.