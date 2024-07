La petición en Internet para repetir el Alemania-España tiene ya más de 300.000 firmas

Más de 300.000 personas se han unido a una petición en Internet para que se repita el partido de cuartos de final de la Eurocopa 2024 entre España y Alemania, en el que se impuso la 'Roja' en la prórroga (2-1),debido a supuestos errores arbitrales, entre ellos la mano que reclamaron los germanos de Marc Cucurella dentro del área.

El responsable de la petición en la página web change.org, Erik V, explicó que su movimiento responde a varias decisiones erróneas del árbitro inglés Anthony Taylor durante el partido de este viernes que España ganó por 2-1 en la prórroga.

El principal error, según esta petición 'online', se produjo cuando un disparo a puerta de Jamal Musiala golpeó en la mano de Cucurella dentro del área ya en la prórroga y con 1-1 en el marcador. Taylor no señaló penalti y desde el VAR tampoco le advirtieron para intervenir.

La jugada dio lugar a un gran debate, pero la UEFA dejó claro que incidentes como el de Cucurella, en el que el brazo no está en una posición antinatural y que está moviéndose hacia el cuerpo, no serían sancionables.

La petición había sido firmada por unas 315.000 personas hasta este domingo por la mañana, aunque es meramente simbólica. España se enfrentará a Francia este martes en semifinales, mientras Inglaterra y Países Bajos pugnan por la final en el otro lado del cuadro.

La explicación de Cucurella

Cucurella fue protagonista por una mano dentro del área en la prórroga que protestaron mucho los alemanes, una acción que el lateral vivió "más tranquilo" cuando vio al árbitro decir "rápido" que no era nada. "Si los expertos arbitrales han dicho que no es mano, pues no es mano y ya está", sentenció.

Cucurella en la rueda de prensa de la selección española.

"Es una acción un poco dudosa, estamos cansados de ver manos, que unas sí y unas no, pero creo que si Alemania hubiese ganado, no se estaría hablando de eso. Son cosas que pasan, son decisiones, también nosotros nos podríamos haber quejado de que a Kroos le tendrían que haber expulsado antes. Estuvimos más acertados que ellos, pudimos marcar un gol más que ellos y hemos pasado de ronda", manifestó contundente.

