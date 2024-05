La pesadilla de Kipchoge: Amenazado de muerte tras acusarle de estar detrás de la muerte de Kiptum

Dos veces campeón olímpico de maratón, el keniano Eliud Kipchoge buscará en París 2024 convertirse en el primer hombre en conquistar la triple corona. Lo tendrá un poco más fácil después de la muerte hace unos meses en un accidente de tráfico de su compatriota y plusmarquista mundial, Kelvin Kiptum. Una muerte en la que se le ha acusado de estar involucrado lo que le ha llevado a recibir numerosas amenazas de muerte en las redes sociales.

Ahora, ha roto su silencio en una entrevista con BBC África en la que habla del suceso y pone fin entre lágrimas a todos los rumores que le relacionan con el mismo: "Lo que ocurrió ha hecho que no confíe en nadie, ni en mi propia sombra. Me sorprendió que la gente en las redes sociales dijera 'Eliud está involucrado en la muerte de este chico'. Me dijeron cosas peores: que quemarían el campamento, que quemarían mis inversiones en la ciudad, que quemarían mi casa, que quemarían a mi familia. Fue la peor noticia de mi vida", desveló.

“What happened has made it so that I don’t trust anybody.”



