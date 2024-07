El ciclista español del UAE Marc Soler ha sido noticia durante los últimos días en el Tour de Francia por lo que ocurrió durante la 17ª etapa de la ronda gala.

La 17ª etapa del Tour de Francia fue 177,8 kilómetros y sobre todo estuvo marcada por la dureza de los últimos tramos que contó con tres puertos de montaña en los últimos 40 kilómetros.

Imagen polémica

En un momento de la etapa, cuando restaban todavía más de 100 kilómetros de meta, un motorista estaba fijado en Marc Soler y el ciclista español se dirigió a él en los siguientes términos: "¿Eres retrasado?, tira".

Marc Soler habla a la cámara del Tour

Una imagen que se volvió viral dentro del mundo de ciclismo. Nuestro compañero Quique Iglesias, desde la línea de meta, le preguntó por lo ocurrido al propio ciclista del UAE y esta fue su explicación: "Una vez que he bajado a por agua, se ha puesto a mi derecha, no podía acceder al coche, y luego subiendo, venía cargado con bidones, me ha bloqueado el paso, no me ha visto por el retrovisor y al final al ir cargado con bidones…era la segunda vez e iba un poco cruzado, y además he estado dos horas y media para hacer la fuga que se va a tope, iba un poco al límite y son cosas que pasan". Escucha la entrevista completa en el siguiente audio

Audio

TVE

Las citadas imágenes de Soler con el motorista también fueron analizadas por nuestros compañeros de RTVE durante la retransmisión de la misma y Carlos de Andrés interpretó que no estaba faltando el respeto al motorista, pero al ver después con comodidad la imagen, al día siguiente pidió disculpas por su error durante la retransmisión. Como se puede ver en el siguiente vídeo de RTVE, Marc Soler analizó de la misma forma que con Quique Iglesias lo ocurrido en el micrófono de Josué Elena.

Más tensión entre Soler y RTVE

Unas horas más tarde, al término de la etapa de este viernes con llegada a ISOLA 2000, Josué Elena intentó hablar de nuevo con el ciclista español y sin embargo, Soler respondió con respuestas escuetas y casi monosilábicas.

Este sábado, al comienzo de la retransmisión del Tour de Francia en Tiempo de Juego, el propio Josué se pasó por los micrófonos de COPE y explicó lo ocurrido.

"A la mañana siguiente de la etapa. Le ofrezco la oportunidad de rectificar o matizar y no lo hace. Y ayer me acerco a él para preguntar por el Tour y Pogacar. Él sigue clavado en el tema. Yo no sé lo que hablaron en el estudio porque estoy con vosotros aquí, pero alguien se lo ha hecho llegar, no le ha sentado bien, y lo pagó conmigo cuando le puse el micro de RTVE. Respuestas monosilábicas y a la tercera pregunta no tenía un pase y le dejé marchar", señaló.

"Él intentó hablar conmigo. Cuando se marchaba me pidió perdón porque me dijo que no iba conmigo", aseguró Josué, pero "por lo que sea ha tenido la oportunidad dos veces con TVE de rectificar y ha preferido no hacerlo"

"No creo que sea nada personal conmigo, es más por los oyentes. Ha tenido sus idas de olla, nos ha saltado alguna contestación que otra, pero la de ayer o antes de ayer no está justificada", terminó.

Tanto Óscar Pereiro como Luis Pasamontes, exciclistas y comentaristas del #TourEnCOPE, dieron su opinión sobre lo ocurrido.

Marc Soler, durante la 14ª etapa del Tour de FranciaCORDON PRESS

"Le he defendido, le quiero mucho, nos ha tratado muy bien, pero le vi unas declaraciones que no estuvo muy acertado. No pasa nada, es un corredor como una copa de un pino. El otro día te equivocas y cuando te ponen un micro delante pides disculpas. Cuando dices retrasado, no está bien. Cuando te cazan o te pillan tienes que saber pedir perdón", indicó el ganador del Tour en el año 2006.

Por su parte, Luis Pasamontes añadió que "no es nada contra ti, nos ha pasado a todos. No pasa nada luego por pedir disculpas. Todo el mundo te va a entender. No significa ser buen chaval o no. Pides disculpas y listo".

