Pepe Domingo Castaño: "Mi cuerpo ha vencido al virus y está luchando por quitarlo del medio"

La Leyenda de Tiempo de Juego ha entrado este sábado en directo durante 'La Primera Hora' en Tiempo de Juego para contar que se ha sometido al test serológico para conocer si ha pasado el coronavirus. "Me he sometido a la prueba y he dado positivo. Mi cuerpo está pasando el virus y está luchando por quitárselo", ha asegurado.

Además, Pepe Domingo ha explicado que se ha sentido aliviado al conocer que ha superado la enfermedad. "El virus ataca a las zonas más sensibles, a mí me ha atacado a la garganta". "Ahora me quedan unos cuantos días encerrado en mi habitación", ha desvelado para decir definitivamente adiós al coronavirus.

Terminó agradeciendo todas las muestras de cariño que está recibiendo en los últimos días por parte de todos los oyentes de Tiempo de Juego: "Nunca podré agradecer todo ese cariño".

��PEPE DOMINGO CASTAÑO en @tjcope :



��️"Ayer me hicieron el test serológico y el resultado es: «Infección por Covid-19»".



��️"Mi cuerpo está venciendo el virus. Ahora, me quedan unos días encerrado en la habitación pero estoy bien". pic.twitter.com/S53cNQquGS — Tiempo de Juego (@tjcope) April 25, 2020

Pepe Domingo volvió a la sintonía de Tiempo de Juego el pasado 19 de abrildonde reconoció que "no lo he pasado tan mal en mi vida". Ese mismo día 19 de abril ya apuntaba que le faltaba recuperar la voz, pero que ya estaba bien.