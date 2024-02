Peligra el Mundial de 2030 para Valencia y Gijón

El Valencia quiere evitar pagar las multas si no finalizan las obras

El Valencia CF comunicó este jueves a las administraciones públicas, Generalitat y Ayuntamiento, que no firmará la adhesión a la petición ante la FIFA de la candidatura de Valencia para que sea una de las ciudades sede del Mundial 2030 por la incertidumbre que asegura que hay respecto al Nou Mestalla.

Juanma Castaño, indignado porque Valencia puede quedarse fuera del Mundial 2030: "El más importante" El director de El Partidazo de COPE habló de los problemas que tiene Valencia para ser sede del Mundial 2030 por culpa de la gestión de Peter Lim con el nuevo Mestalla. 06 oct 2023 - 06:18

La entidad, según pudo saber EFE, considera que no tiene las certezas necesarias para hacerse corresponsable de la candidatura como propietaria de un Nou Mestalla dado que si el estadio no está acabado a tiempo podría tener que hacerse cargo de las multas.

El Nou Mestalla, en una imagen de archivo

El club cree que no tiene seguridad sobre cuándo va a concederle el Ayuntamiento de Valencia la licencia para reanudar las obras y que por tanto no sabe cuándo podría empezarlas. Del mismo modo, señala que no tiene certidumbres sobre si se aprobarán por parte del consistorio las fichas urbanísticas que le permiten tener beneficios urbanísticos.

La decisión del Valencia llega después de que este miércoles el Ayuntamiento aprobara realizar una auditoría para establecer de manera independiente el coste de acabar el estadio con el nuevo proyecto que ha presentado el club al consistorio.

El Ayuntamiento de Gijo dice no a las exigencias de la FIFA

El Ayuntamiento de Gijón reiteró este jueves su negativa a firmar las exigencias de la FIFA para optar a ser una de las sedes del Mundial 2030 sin conocer antes el coste total del proyecto y su financiación.

El consistorio emitió un comunicado en estos términos tras la reunión mantenida esta tarde y en la que también participó la Federación Española de Fútbol y el Real Sporting de Gijón.

"Tras la reunión mantenida esta tarde, el Consistorio informa de que la única vía propuesta por Orlegi Sports, propiedad del Sporting, supone firmar un cheque en blanco a la FIFA con dinero público, decisión que entiende como una irresponsabilidad", señaló la nota.

El Ayuntamiento insistió en que el primer paso para cualquier operación de este tipo debe ser saber "cuánto cuesta la organización y quién la paga, cuestión que tras un año y medio le ha sido imposible conocer".

Además, el Ayuntamiento entiende que el encuentro de esta tarde quedó "invalidado al no haber estado presente el Principado por motivos que no han sido puestos en conocimiento de los representantes municipales".

"Respecto al informe de la Universidad de Oviedo presentado por Orlegi Sports, el Ayuntamiento manifiesta que el documento no aporta ninguna luz sobre el momento actual del proyecto al considerar imposible cuantificar los beneficios del evento sin conocer previamente el coste", insistió el consistorio.

No obstante, el Ayuntamiento reivindicó "su interés en convertirse en sede del Mundial 2030 con las mejores garantías organizativas y financieras".