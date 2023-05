Pedro Martín nos desvela las cuentas de cada equipo para lograr la permanencia: "Hay un marrón muy importante"

La pelea por el descenso está que arde tras el final de la penúltima jornada. Tras que se confirmase el retorno del Espanyol a Segunda División, ahora quedan seis equipos involucrados en una batalla por no ocupar el último puesto con el cual un equipo se irá para LaLiga Smartbank.

Valladolid, Celta, Almería, Valencia, Getafe y Cádiz se jugarán su futuro en una última jornada unificada de e infarto, que tendrá lugar el próximo domingo 4 de junio a las 21.00 horas. Valladolid y Getafe se enfrentarán entre ellos en un partido dramático; un Celta en muy mala dinámica recibirá a un Barça que no se juega nada; el Almería visitará a un Espanyol ya descendido; el Valencia jugará contra el Betis en el Benito Villamarín; y el Cádiz acabará LaLiga en Elche.

El asunto del descenso provocó que Juanma Castaño, el presentador de 'El Tertulión de Tiempo de Juego', preguntase a Pedro Martín, el comentarista de de datos de 'Tiempo de Juego', sobre las cuentas que tienen cada uno para no bajar. Y señaló a un equipo que puede verse sumido en un drama contrapronóstico.

El detalle que puede mandar al Celta a Segunda: "Hay un conflicto de intereses..."

Uno de los protagonistas inesperados de esta pelea por no bajar es el Celta de Vigo, actual decimoséptimo clasificado. Los vigueses perdieron 1-0 ante el Cádiz y confirmaron su mala dinámica, con tan solo un punto sumado de los últimos 18 en juego. El equipo celeste recibirá al vigente campeón, al Fútbol Club Barcelona, en la última jornada.

"No me imaginaba que protagonista en la pelea por el descenso... siempre se mete uno a última hora, pero no lo pensaba con el Celta", señaló Santi Cañizares, que jugó dos años en el Celta. "Con 40 puntos creían que se salvaban, pero han ganado Getafe y Valladolid estos últimos partidos. Es preocupante lo suyo", señaló Isaac Fouto. Por su parte, Pedro Martín señaló que, al menos, el jugar contra un grande puede ser una ventaja: "El Barça la puede pifiar, y a los equipos grandes les cuesta bajar a un equipo... Pero tienen un marrón muy importante".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por si eso fuese poco, el periodista de la Cadena COPE en Vigo, Santi Peón, reveló un detalle que puede dar con el Celta en Segunda División. "Hay un conflicto de intereses que puede obligar al Barça a ganar en Vigo. Y ese es el Barça B, que se podría cruzar con el Celta B en la final por ascender... si desciende el Celta a Segunda, el Celta B ya no podría subir", señaló Peón. Algo que no es menor, pues cualquier detalle puede desequilibrar la balanza.

El partido que lo marca todo para definir el descenso: "Es alucinante"

Asimismo, Pedro Martín analizó la última jornada de LaLiga y las posibilidades de cada equipo para evitar el descenso a Segunda División. El comentarista de Tiempo de Juego apuntó hacia el Valladolid-Getafe, que puede ser la llave para decidir el último puesto de descenso a LaLiga Smartbank.

"El partido que lo marca todo es el Valladolid-Getafe, porque si pierde el Valladolid, desciende automáticamente a Segunda División", dijo Pedro Martín a Juanma Castaño. Además, hay un equipo que lo tiene especialmente bien para evitar el descenso: es el Almería. "Tienen todos los enfrentamientos ganados. Eso es muy importante para triples empates y demás cuentas", añadió Pedro Martín.

Además, hay otros equipos a los que les podría valer el empate en esa última jornada para poder asegurar su presencia en Primera el año que viene, con muchas cábalas posibles y que afectan al futuro de muchos equipos. Si quieres saber las cuentas de cada equipo para evitar el descenso a Segunda, escucha el fragmento de 'El Tertulión de Tiempo de Juego".