Pedro Martín, indignado con las decisiones contra el Espanyol: "Tengo fe en la justicia"

El Espanyol ha visto confirmado su descenso a Segunda División este domingo tras empatar en Mestalla contra el Valencia. Un gol de Samuel Lino, en los últimos minutos de partido, condenó al equipo periquito.

El conjunto catalán tan solo ha cosechado dos victorias en las últimas diez jornadas, dato que a largo plazo le ha mandado a la segunda categoría del fútbol español. Pero en los dos últimos encuentros ante Atlético de Madrid y Valencia la polémica ha sido la protagonista. Ante los rojiblancos fue un gol muy dudoso concedido a Antoine Griezmann y este domingo ha sido un gol anulado por una falta sobre Mamardashvili, que suponía el 1-3.

Crítica y autocrítica en el Espanyol

Luis García, entrenador del Espanyol, se mostró dolidos tras el descenso de su equipo. Ambos se mostraron críticos por las últimas decisiones de los colegiados y del VAR, pero también reconocieron la mala temporada de los periquitos.

"Es uno de los días más duros de mi carrera como deportista, porque tengo un gran sentimiento por este club y es un día muy triste. Este equipo se ha dejado el alma por algo que no hemos conseguido alcanzar, pero con la fortaleza mental suficiente para empezar a construir el Espanyol que queremos ser de cara al futuro. Es un momento para coger el toro por los cuernos y crecer y ser el Espanyol que queremos ser" eran las palabras Luis García en rueda de prensa.

Y comentó sobre el VAR: "No nos podemos esconder, el Espanyol no ha descendido solo por este tipo de decisiones, pero han marcado los dos últimos partidos y no nos podemos callar ni esconder. Es increíble que esto pase en una de las mejores ligas del mundo".





¿Es escandaloso lo del Espanyol?

Juanma Castaño, directo de El Partidazo de COPE, ha lanzado la pregunta directamente a Pedro Martín. El especialista en arbitraje de Tiempo de Juego y de El Partidazo fue muy contundente con su punto de vista. "En el partido del Cádiz se ha despitado un penalti, pero aquí no ha dado el gol".

Emilio Pérez de Rozas también se ha mostrado muy crítico: "Ha sido tremendo, no hacía falta VAR".

"El árbitro se equivocó en el aquel partido, el otro día no. Buscó pruebas para condenar a un equipo", mantenía Pedro Martín. Y añadía: "Tengo fe en las decisiones buenas de la justicia".

El resto de tertulianos también se mostraron de acuerdo con la opinión del especialista en arbitraje. Tomás Guasch siguió mostrando su descontento, al igual que el pasado jueves, y comentaba: "Es intolerable". Por su parte Emilio Pérez de Rozas se mostraba asombrado: "Es un salto entre un jugador y un portero que la pifia. Ni siquiera la ver el VAR".

"En la televisión vimos 18 planos del gol de Griezmann y en ninguna se puede confirmar si es gol o no", eran las palabras de Manolo Lama. Escucha la opinión completa.