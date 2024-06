Pedro Acosta asciende al equipo oficial de KTM en 2025

El español Pedro Acosta, doble campeón del mundo de motociclismo, ha ampliado su contrato como piloto oficial de KTM por una temporada más, renovable, según anunciaron en Mugello los máximos representantes del fabricante austriaco. Acosta, de 20 años, dispondrá de una KTM RC16 para su quinta temporada en el campeonato del mundo y la segunda en MotoGP, en la que ya ha subido en dos ocasiones al podio, uno de los más jóvenes de este deporte en lograrlo.

?? A learner no more in 2025!@37_pedroacosta will return to Orange from 2025 and beyond as he joins the Red Bull KTM Factory Racing squad on a new multi-year deal. ??#KTM#ReadyToRace@MotoGPpic.twitter.com/IhXoURrTXC