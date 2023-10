El 'palo' de Paco González a Kepa por el error en el 1-0 ante el Nápoles: "La de veces"

Kepa Arrizabalaga fue uno de los nombres propios en el Nápoles - Real Madrid, de la segunda jornada de la Liga de Campeones. Pese a que realizó buenas intervenciones, su acción en el tanto inicial del partido -a favor del conjunto napolitano- fue cuestionada en Tiempo de Juego.

Corría el minuto 19 de la primera parte, cuando había saque de esquina a favor del Nápoles. Kvaratskhelia es quien cuelga la pelota, falla Kepa en el despeje, el balón se va al larguero donde sale rechazado y el balón muerto lo aprovecha Ostigard para empujarla de cabeza ante la presencia de Jude Bellingham. Era el 1-0 del partido.

Ostigard celebra el gol marcado al Real Madrid, tras el fallo de Kepa Arrizabalaga. CORDONPRESS

El partido, que había comenzado con intensidad, parecía estar un poco más a favor del Real Madrid, que había generado un par de acciones de peligro consecutivas. Sin embargo, la siguiente que tuvo el equipo de Rudi García terminó con el tanto del central noruego.

El 'palo' de Paco González

El gol, por el minuto y el momento en que se produjo, no dejó buen cuerpo ni al director de Tiempo de Juego, Paco González, ni al comentarista del partido, el ex futbolista del Real Madrid, Manolo Sanchís, quien se quedó extrañado por la acción de Kepa: "Yo no soy portero, pero creo que despeja con el brazo equivocado. Me ha resultado extraño salir de esa manera a ese balón. De hecho, está como con el balón por detrás".

Lama, después, precisó que "el arco le come" a Kepa Arrizabalaga.

No estuvo fino el portero titular del Real Madrid precisamente en el día en que cumple 29 años.

Titular indiscutible para Ancelotti

Desde su llegada al Real Madrid, Kepa ha sido titular indiscutible para Carlo Ancelotti. Fichó por el conjunto blanco con la temporada empezada, a mediados de agosto.

Sin contar el partido de este martes con el Nápoles, ha jugado seis partidos en LaLiga (con 5 goles encajados y tres partidos con la portería a cero) y uno en la Liga de Campeones.

Kepa Arrizabalaga se unió al Real Madrid en calidad de cedido desde el Chelsea. El fichaje se produjo después de que el entonces portero titular del Real Madrid, Thibaut Courtois, sufriera una lesión que lo mantendría fuera de los terrenos de juego durante gran parte de la temporada.

Kepa es un portero con experiencia en partidos nacionales e internacionales, con más de 100 partidos en la Premier League y con títulos en su palmarés como una Liga de Campeones, una Supercopa de Europa y una Europa League. Además, ha sido internacional con España en 13 ocasiones y llegó a ganar con la Selección Española la UEFA Nations League.