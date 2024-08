La idea de Paco González para cambiar el fuera de juego semiautomático de LaLiga: "Como los radares"

LaLiga comenzó este jueves y lo hizo con dos empates en San Mamés y en el Benito Villamarín, pero la jornada continúa este viernes con dos encuentros más. Celta y Alavés disputan desde las 19:00 su duelo de la primera jornada de la competición y lo hacen con el objetivo de conseguir los primeros tres puntos y situarse como líder provisional del campeonato.

Rodrigo Corrales hace el saque de honor en Balaídos

Rodrigo Corrales, portero del Veszprém KSE y medalla de bronce con la selección española en los Juegos Olímpicos de París, efectuó este viernes el saque de honor del partido entre el RC Celta y el Deportivo Alavés, con el que ambos equipos abrieron LaLiga en Balaídos.

Iago Aspas celebrando el gol que posteriormente ha sido anulado durante el Celta-Alavés. | EFE

En 2021, Corrales ya había sido invitado por el Celta tras colgarse la medalla de bronce en los Juegos de Tokio, pero entonces no pudo acompañar a Teresa Portela, Ana Peleteiro y Nico Rodríguez al tener que incorporarse a los entrenamientos de su equipo.

El guardameta, reconocido aficionado celeste, disfruta de unos días de vacaciones en su localidad natal, Cangas do Morrazo, antes de emprender viaje a Hungría para ponerse a las órdenes de su nuevo entrenador, Xavier Pascual “Pasqui”.

El extécnico del Dinamo Bucarest conoce a Corrales de su etapa en el Barça, ya que fue él quien lo fichó con 15 años de las categorías inferiores del Frigoríficos del Morrazo.

Primera parte con intervenciones del VAR

El primer tiempo del partido de Balaídos se ha visto marcado por la participación del videoarbitraje. Y es que en los primeros minutos del encuentro el árbitro Quintero González ha expulsado al capitán de los vigueses Iago Aspas por una acción con Antonio Blanco después de que este le arrebatase el balón en la frontal del área. Tras esta jugada, el delantero se ha levantado rebotado y le ha puesto el brazo en el cuello al mediocentro por la espalda, algo que el colegiado ha interpretado como penalti.

Sin embargo, el VAR ha tenido que intervenir acertadamente para quitarle la roja a Aspas, ya que la acción no era merecedora de la expulsión. No obstante, la asistencia al colegiado no ha quedado ahí, puesto que el VAR ha tenido que volver a participar en el encuentro anulando un gol precisamente a Aspas.

La imagen del fuera de juego semiatomático en el gol anulado a Aspas. | @ArchivoVAR

El tanto se ha terminado anulando por un fuera de juego anterior al remate del gallego de Douvikas, que se encontraba en posición incorrecta por milímetros. Esta acción, marcada por la llegada del fuera de juego semiautomático, ha permitido al Alavés continuar mandando en el marcador del encuentro tras su gran primera parte.

La solución de Paco González

La polémica del gol anulado en la primera parte ha provocado que el director de Tiempo de Juego, Paco González, manifestase su opinión sobre la integración del fuera de juego semiautomático en LaLiga y su funcionamiento en el fútbol. Tras conocerse la decisión de que el gol no iba a subir definitivamente al marcador, Paco ha comentado que "igual que cuando en un radar de 120 kilómetros por hora vas a 121 no te multan porque entienden que hay un margen de posible error, se debería llegar a un acuerdo de 4 ó 5 centímetros de margen aquí por el ajuste del momento del pase".

Por su parte, el comentarista de Tiempo de Juego Santi Cañizares se unió al debate: "Si ponemos el límite en 5cm nos vamos a quejar y diremos que estaba a 6", respondió el exjugador.



