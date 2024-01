Paco González recuerda cómo era la relación entre periodistas y jugadores: "Al que quisieras"

La evolución es un proceso natural que normalmente permite mejorar las condiciones de aquello que está cambiando. En el caso del periodismo deportivo, algunas cosas han cambiado a mejor: las condiciones de trabajo, la posibilidad de cubrir mayor cantidad de eventos o la diversidad de contenidos son algunos ejemplos de esta mejoría. Pero también existen algunas que, en vez de mejorar o evolucionar con el tiempo, directamente están desapareciendo.

Ayer se vivió una situación anómala en la sala de prensa del Eibar, equipo que milita en la Segunda División española. Tras la conclusión del partido, los entrenadores fueron a dar sus declaraciones pertinentes, pero la sala de prensa estaba completamente vacía. Los entrenadores terminaron dando una valoración propia del partido ante la ausencia de comunicadores en la sala y no dudaron en expresar su sorpresa.

Paco González y los tertulianos de Tiempo de Juego reaccionan a esta noticia

El presentador de Tiempo de Juego explicó los motivos por los que Óscar Y Medio, narrador del Eibar-Mirandés, no pudo acudir a la sala de prensa: "El pobre estaba con un catarrazo de muerte, como ya se pudo notar durante la retransmisión del partido". Paco aseguró que Óscar suele ir siempre a las ruedas de prensa y que además contrasta con la actitud del equipo vasco, que llevan años sin conceder entrevistas más allá de las obligatorias. "Ya no me da pena el Eibar", dijo Paco en tono gracioso.

Algunos de los presentes reaccionaron rápidamente ante esta información y comenzaron a explicar cómo eran las situaciones entre los jugadores, los equipos y los propios periodistas hace unos años. "Es demoledor lo que está pasando con los equipos", añadió Marco Antonio Sande. El periodista aseguró que cuando él cubría los partidos de Primera en Riazor, el jefe de prensa del equipo subía a la zona habilitada para los periodistas y les preguntaban a que jugador querían para entrevistar en la zona mixta. Entre todos los compañeros se ponían de acuerdo y escogían entre las dos opciones que el jefe de prensa del conjunto local les ofrecía.

Wilk en la zona mixta de Riazor

Ante esta anécdota, saltó rápidamente Paco González y añadió: "Yo he vivido la época en la que podías entrevistar al jugador que tú quisieras". Es curioso ver como el hermetismo de los clubes ha ido en aumento durante los últimos años con el fin de intentar cortar las numerosas polémicas que terminaban siendo públicas cuando el trato con los deportistas era más cercano y personal.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La figura de los 'Jefes de prensa' dentro de los equipos e instituciones deportivas ha crecido durante los últimos años y se ha convertido en un puesto esencial para controlar los deseos del club en el apartado de la comunicación. Todas las intervenciones están medidas y controladas para intentar gestionar de la mejor manera posible los intereses del equipo en cuestión. Esto puede llegar a ser comprensible, pero en multitud de ocasiones, no permitir hablar a un jugador o a un protagonista de un hecho concreto, puede alimentar la polémica hasta niveles insospechados.

Tomás Guasch aporta un 'ejercicio periodístico' que se debería hacer en las facultades

Para cerrar este tema, Tomás Guasch aportó un dato que parece obvio, pero en el que muchas personas y profesionales no han profundizado: "Hace años, los diarios deportivos eran distintos entre ellos". Hoy en día, los medios de comunicación tienen mucho más complicado diferenciarse. El contenido que se ofrece desde los equipos e instituciones deportivas suele ser el mismo para todos y lo único capaz de diferenciarte de tus competidores es a través de los profesionales y sus fuentes propias.

Tomas Guasch con un micrófono de COPE

"Como antes hablabas con quien te diera la gana, tú hablabas con Maradona, pues yo hablo con Schuster. Tú hablabas con Hugo Sánchez, pues yo hablo con Butragueño. Eran distintos, se repetía una lesión, pero por lo demás podías hacer el periódico que tú querías", añadió Tomás Guasch. Y razón no le falta. Aunque la información general era la misma para todos los medios, cada uno analizaba los partidos desde un punto de vista y con un protagonista diferente. No existía tanta retroalimentación entre medios de comunicación y la originalidad era más habitual en el día a día.

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego, únete ya a nuestro canal de Whastapp PINCHANDO AQUÍ.