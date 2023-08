Paco González se moja sobre una convocatoria de Lamine Yamal con España: "Cuesta tanto"

La Masía no es ajena a producir talentos de calibre mundial. Nombres como Messi, Xavi o Iniesta son prueba de ello. Pero en tiempos donde el club necesitaba una chispa, una esperanza, Lamine Yamal ha emergido como esa figura que devuelve la ilusión a la afición blaugrana. Con apenas 16 años, este joven prodigio ha demostrado tener una madurez y habilidad en el campo que desafían su edad. No es solo un jugador con técnica, sino que posee una visión de juego y una inteligencia táctica que lo hacen destacar en cada partido. Por eso fue protagonista en El Tertulión de 'Tiempo de Juego'.

Este domingo, el delantero de 16 años fue el jugador más luminoso y recreativo en un partido tan divertido para el espectador como comprometido para los entrenadores después del descosido futbolístico protagonizado por el Villarreal y el Barcelona. En 'Tiempo de Juego' fueron varios los que alucinaron con su actuación. A pesar de no marcar, su actuación resultó decisiva, con una asistencia en el primer gol de Gavi y dos remates al palo, y recibió el MVP. Jugó su segundo encuentro de titular y no le pudo la presión. Es la prueba de que el club sigue teniendo una de las mejores canteras del mundo.

Sobre la gestión de ese miedo escénico por su juventud, sólo tiene 16 años, el joven jugador comentó en los micrófonos de Movistar LaLiga: "De eso, por suerte, no tengo miedo. Intento olvidarme de eso y jugar al fútbol, que es lo que se me da bien. Mi madre tiene miedo cuando juego de titular, pero me apoya mucho". Unas declaraciones que fueron comentadas en 'Tiempo de Juego'. Aunque es temprano para hacer predicciones, si continúa con su progresión y mantiene su humildad y trabajo duro, no hay duda de que estará destinado a grandes cosas. Lamine Yamal destaca por su autenticidad y frescura.

La selección

Por todo esto ya se piensa en que vista la roja. Lamine Yamal podría ser la gran novedad en la próxima lista de la Selección para los partidos clasificatorios de cara a la Eurocopa 2024 ante Georgia (8 de septiembre en Tiflis) y Chipre (12 de septiembre en Granada). El pasado miércoles, los responsables de la estructura de las selecciones, Francis Hernández y Vicente Blanco, se desplazaron a Barcelona para reunirse con el jugador y su familia. Paco González dejó esta reflexión en 'Tiempo de Juego' sobre por qué el jugador debería ir convocando en esta próxima lista.

Lamine Yamal es también pretendido por Marruecos, país de nacimiento de su padre, y España no quiere que el futbolista se le escape, por lo que la idea sería citarle ya. De llegar a debutar lo haría con 16 años y 2 meses y rompería el récord de precocidad de Gavi que se estrenó en Milán ante Italia con 17 años y 62 días. Tras jugar de inicio ante el Cádiz la pasada jornada, Yamal repitió en el once en La Cerámica: "Intento aprovechar las oportunidades que me da el míster, se lo agradezco mucho y ahí voy para adelante". Esta semana puede lograr otro hito.

"¡Ha nacido una estrella!"

Sin el ánimo de suplir a Karim Benzema, el Real Madrid dio el gran golpe del mercado en el fútbol europeo con el fichaje de Jude Bellingham. Un todocampista capaz de fajarse en la recuperación, organizar el juego y llegar desde segunda línea. Así lo está demostrando cada jornada con goles que suponen victorias para los blancos. Manolo Lama narró así el primer gol con la camiseta merengue en 'Tiempo de Juego'. El rendimiento ofensivo del inglésha sorprendido para bien a todos en el club. A estas alturas, el hype con el británico se ha disparado y se frotan las manos pensando en lo que viene.