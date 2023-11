Paco González y Manolo Lama debaten sobre la principal carencia del Real Madrid: "Es una burrada"

El Real Madrid cierra la jornada dominical en el Santiago Bernabéu ante el Rayo Vallecano y durante la narración de la primera parte en Tiempo de Juego, tanto el director del programa, Paco González, como Manolo Lama, junto al resto del equipo de comentaristas, debatieron sobre una de las carencias que tiene el equipo blanco en este comienzo de temporada, a pesar de sus buenos resultados, tanto en LaLiga, como en la Champions League. Recordemos que el Real Madrid está en la cabeza luchando contra el Girona, y en la máxima competición europea lleva pleno de victorias en tres encuentros.

A raíz de ese debate en Tiempo de Juego, Paco González, a través de los datos facilitados por nuestro compañero Miguel Aguilar, da una explicación que reafirma la idea escuchada en el primer audio de este texto.

Susto en el Bernabéu

Corría el minuto 10 del encuentro cuando el jugador inglés del Real Madrid, Jude Bellingham quedaba tendido en el suelo. Ocurrió después de una acción con el vallecano Isi Palazón.

Bellingham interceptó con el pecho, y de rodillas, un balón cerca de Isi y al caer al suelo se le fueron los brazos por el césped, realizando un mal gesto en la articulación.

Jude Bellingham se lesiona durante el encuentro Real Madrid-Rayo VallecanoEFE

Al ver a Bellingham en el suelo, el brasileño Rodrygo Goes empezó a realizar ejercicios de calentamiento en la banda a la espera de una posible salida al campo.

Las asistencias también saltaron al verde del Santiago Bernabéu y finalmente, a los tres minutos, la estrella madridista se recuperó y pudo seguir jugando. Helado y mudo se quedó el feudo blanco durante estos minutos esperando a que su nuevo 'niño' se recuperara.

Bellingham, hombre gol del Real Madrid

El inglés lleva 13 goles y tres asistencias en los 13 partidos que lleva en el club merengue, después de su fichaje durante el pasado mercado de verano.

Sobre este aspecto le fue preguntado al entrenador italiano Carlo Ancelotti en la previa del encuentro ante el Rayo Vallecano y daba su opinión sobre el debate que dos días después hemos tenido en Tiempo de Juego: La falta de gol.

Jude Bellingham recoge el trofeo Kopa 2023EFE

"Creo que Rodrygo y Vinícius van a meter más goles a lo largo de la temporada, van a marcar más que Bellingham y más que Joselu. No tenemos ninguna duda. Lo importante es que cuando ellos no están, están Bellingham y Joselu que lo han hecho muy bien esta primera parte de la temporada, pero los dos van a marcar sin problema, no tenemos prisa en este sentido", aseguró Ancelotti.

Datos de Pedro Martín

Nuestro compañero Pedro Martín daba un dato antes del comienzo del choque y que explicaba la estadística entre Real Madrid y Rayo Vallecano en sus enfrentamientos.

Cabe destacar que no ha habido ningún empate en los 24 últimos partidos entre ambos equipos, y en esos duelos, 21 cayeron de lado blanco y 3 de lado vallecano.

Y reflejan esos datos el favoritismo del equipo de Carlo Ancelotti ya que de 42 choques oficiales, los blancos se llevaron la victoria en 32 de ellos, con 113 goles, mientras que el Rayo se hizo con el triunfo en 7 duelos, con 43 tantos.

