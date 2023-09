Paco González, ilusionado con el futuro de la selección española de baloncesto: "Es la leche"

España ha quedado eliminada del Mundial de baloncesto tras perder los dos partidos de la segunda fase. Los de Sergio Scariolo no pudieron imponerse a Letonia y Canadá, pese a tener una ventaja de 12 puntos en ambos encuentros en el tercer cuarto. Dos parciales horrendos condenaron a 'La Familia' en los últimos cuartos de cada enfrentamiento: 11-27 contra el combinado báltico y 12-27 ante los de Jordi Fernández.

España realizó una primera fase del torneo impecable, con pleno de victorias antre Brasil; Irán y Costa de Marfil. Pero, pese a avanzar con seis puntos de seis posibles, los duros enfrenamientos contra dos de las selecciones favoritas terminaron con las esperanzas de revalidar el título de 2019.

Ausencias de Lorenzo Brown y Ricky Rubio

"Nos faltan generadores de juego", reflexionaba Álex Abrines sobre el bloque ofensivo tras la eliminación de España en el Mundial. Palabras que desprendían un aroma de añoranza por los ausencias de Lorenzo Brown y Ricky Rubio, que también llamaban la atención de los comentaristas de Tiempo de Juego.

"Con un base más era otra cosa", decía Xuáncar en referencia a la falta de jugadores en la posición de base. A lo que Rubén Parra añadía con orgullo: "Nos faltan jugadores determinantes y hemos peleado con lo que tenemos".

Brown, que milita en el Maccabi Tel Aviv desde finales de junio de 2022, anunció el pasado 4 de julio que no estaría presente en la cita por una lesión. El base arrastra el problema físico desde hace más de un año y escribía en sus redes sociales: "No podrá participar con mis hermanos de la selección española en la presente edición del Mundial FIBA. Me he reunido con tres especialistas distintos que me han dicho que el reposo y el tratamiento continuidados son la única manera de volver a estar al 100%".

Ricky, por su parte, formó parte de la convocatoria inicial de Sergio Scariolo. Pero durante la concentración se despedía del combinado español. "Quiero cuidar mi salud mental", afirmaba el base de Cleveland Cavaliers. La baja del jugador fue un palo muy duro para el vestuario que mostró su apoyo incondicional a su "hermano".

Ricky, pese a no estar en el Mundial, sigue formando parte de este grupo tan unido como es 'La Familia'. Tanto que una camiseta con el dorsal 9 recibió a los jugadores en el vestuario antes del partido decisivo contra Brasil de la primera fase. No fue el primer homenaje de España desde Indonesia al jugador de los Cavalires, porque antes del debut ante Costa de Marfil los jugadores lucieron en sus zapatillas el lema del de El Masnou: "Never too high, never too low" (Nunca demasiado arriba, nunca demasiado abajo).

Hay que mirar al futuro

Tras la eliminación de España los comentaristas de Tiempo de Juego y Paco González, director del programa, dejaron una reflexión sobre el futuro del combinado nacional. El primero en analizar la derrota fue Xuáncar: "Dos derrotas amargas porque se fraguaron en ambos casos con una ventaja clara de más de diez puntos en el últimos cuarto".

"Estos jugadores ganaron el Mundial en 2019 y plantamos cara a cualquiera", decía Paco González. Y añadía: "Le veo mucho futuro a la Selección, lo del último Mundial fue un milagro".

Palabras que reafirmaba Rubén Parra poniendo de ejemplo el Eurobasket ganado el año pasado. "El partido de España es de matrícula de honor, por encima de nuestra posibilidades", decía con una rotundidad ilusionante. Y agregaba: "No puedo poner pegas al torneo".

El siguiente paso de la selección dirigida por Sergio Scariolo es el preolímpico para los Juegos Olímpicos de París 2024. "Es muy duro, hay un plaza en juego", recordaba Paniagua. Hecho que sorprendía a Paco González al conocer que los disputan 24 selecciones.

La última vez que España disputó un torneo preolímpico fue para los Juegos Olímpicos de Seúl 84 y Los Ángeles 88.