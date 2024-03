Paco González elogia el comportamiento del Valencia buscando la paz en Mestalla: "No puede hacer más"

Valencia y Real Madrid volvían a verse las caras en Mestalla, en un partido que suponía el regreso de Vinicius al feudo valencianista. La temporada pasada el futbolista brasileño sufrió un episodio de cánticos racistas y llegó a encararse con uno de los fondos para señalar a los culpables. El propio jugador, a la conclusión del partido, llegó a cargar contra el inmovilismo de LaLiga y vimos a un Carlo Ancelotti muy alterado en la rueda de prensa.

Vinicius se enfrenta a la grada de Mestalla tras recibir insultos racistas.EFE

El equipo 'ché', finalmente, actuó de manera contudente y tomó la firme decisión de expulsar a los aficionados que anquel encuentro profirieron gestos racistas hacia Vinicius.

Llegada sin incidentes del Real Madrid a Mestalla

Vinicius ha regresado este sábado a Mestalla y ha sido recibido con abucheos, pero sin incidentes. El atacante del Real Madrid volvía nueve meses de sufrir insultos y cánticos racistas, y la previa del encuentro se antojaba muy tensa.

El jugador brasileño, a la llegada del club blanco a la capital de la Comunidad Valenciana, fue uno de los más aclamados por los seguidores madridistas. Pero en Mestalla esos aplausos se convirtieron en abucheos y silbidos en su contra. El autobús del Real Madrid llegó al estadio por la puerta de atrás para evitar cualquier tipo de incidente, concretamente lo hizo por la calle Joan Reglà situada en un lateral del campo valencianista.

Y una vez en el terreno de juego, los pitos se hicieron notar durante el calentamiento, cuando sonó el nombre de Vinicius por megafonía y, posteriormente, cada vez que tocaba la pelota durante los 90 minutos del encuentro. El jugador del Real Madrid, además, celebró el 2-1 realizando el reivindicativo gesto del Black Lives Matter.

Pancartas retiradas contra Lim y Vinicius

Los guardias de seguridad del estadio de Mestalla están requisando carteles amarillos en los que se distingue el lema 'Lim Go Home' al aparecer también una referencia al jugador del Real Madrid Vinícius Jr, que aparece con una nariz gigante y el mensaje "Pinochius, I don't care" (Pinocho, no me importas).



La asociación Libertad VCF pretendía mostrar través de estos 20.000 carteles su rechazo hacia Peter Lim, máximo accionista del club, y no referirse al incidente racista ocurrido con el futbolista brasileño la pasada temporada.

Pancarta de 'Lim go home' con las imágnes de Vinicius.@maribeldejesusd

No obstante, estos carteles portaban la imagen del jugador brasileño, en los que aparecía una nariz gigante en referencia a la película Pinocho, haciendo ver que Vinícius había mentido la temporada pasada al acusar a todo Mestalla de racista.



Libertad VCF, grupo opositor de Meriton Holdings en el Valencia, organizó la manifestación de este sábado para denunciar la gestión de Lim al frente del club y reunió a alrededor de 20.000 personas en torno a esta marcha. Los carteles eran una forma más de poner el foco en la deriva deportiva del Valencia de Meriton, pero no en Vinícius.

Paco González aplaude al Valencia

Mestalla, como es habitual, cantó contra Peter Lim y tras esos gritos Paco González habló sobre las pancartas que distribuyó la afición valencianista para protestar contra el dueño del equipo. "El partido ha podido al cántico", empezó diciendo el directo de Tiempo de Juego.

Y añadía seguidamente sobre las pancarta: "He visto en 'Marca' que se ha repartido una pancarta amarilla con el lema 'Lim go home' y con una caricatura de Vinicius". A lo que Hugo Ballester respondía confirmando que la seguridad las ha confiscado porque atentaban a la violencia.

"Está claro que el Valencia no puede hacer más para que haya paz", sentenció Paco González.

