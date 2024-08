Paco González desvela el motivo por el que el resultado del Real Madrid en Mallorca "le puede venir bien"

El Real Madrid tropezó en la primera visita liguera en el campo de Son Moix (1-1). El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti no fue capaz de superar al Mallorca y sumar los tres puntos después de haber conquistado la Supercopa de Europa frente al Atalanta. El equipo blanco tuvo destellos pero poco protagonismo en Son Moix, donde terminó incluso mejor el nuevo barco bermellón.

Con el once que saltó a la final de la Supercopa de Europa el miércoles, el Real Madrid no pudo dar el primer golpe en la mesa durante el estreno liguero y defender el título conseguido en la pasada campaña. La presencia de Mbappé, Vinícius, Bellingham sobre el terreno de juego fue insuficiente para imponer la jerarquía que se le supone a un Madrid candidato a ganarlo todo.

Necesidad de cambios

"Me parece que le viene hasta bien", aseguró Paco González en El Tertulión sobre el empate logrado por el Real Madrid y que le puede servir a Ancelotti para darse cuenta de que "no siempre va a marcar en el minuto 90 uno de sus Balones de Oro". El técnico blanco cuenta con jugadores en el banquillo como Arda Güler, Brahim o Endrick que "piden paso" y tiene que aprender que "si no está contento con Mbappé, Vinícus o Bellingham, los puede sentar", afirmó el director de Tiempo de Juego.

La entrada en la segunda mitad de Modric dio más claridad en el ataque de los blancos, pero hubo que esperar hasta el minuto 87 para que Lucas, Brahim Díaz y Güler tuvieron la oportunidad de aportar su granito de arena un equipo atascado. Para Paco González, uno de los jugadores que no realizó su mejor partido fue Vinícius: "Siendo como es para mí el mejor del mundo o el más desequilibrante, no ha hecho nada en la segunda parte", dijo.

Falta de intensidad

Pese a que los blancos trataron de nuevo de jugar más en campo mallorquín tras el descanso, Muriqi sacó siempre petróleo para los locales. Un cabezazo del propio jugador del Mallorca, después de un saque de esquina lanzado por Dani, fue inapelable y puso las tablas en el marcador. Esto obligó al Real Madrid a dar un paso adelante, pero sin éxito ya que el Mallorca no bajó los brazos y apretó hasta el final para sacar un punto en Son Moix.

Pablo Maffeo disputa una posesión con Vini Jr durante el partido de LaLiga.



"Lo que más le dolía es la recuperación tras pérdida: cuando pierdes la pelota, ir a morder", manifestó Paco González respecto al 'reproche' de Ancelotti a sus jugadores. "Hoy no estoy contento, se podía hacer mucho mejor. No quiero excusas de nada. Teníamos que hacerlo mejor, con más actitud, se puede aprender mucho de este partido. Ha sido un partido claro de dónde podemos tener el problema", dijo en rueda de prensa el italiano.

Una de las soluciones para mejorar esas recuperaciones tras pérdida es la rotación de banquillo ya que "eso lo suelen hacer los de arriba y si ellos están cansados porque han jugado hace cuatros días, aunque sean estrellas mundiales, mete relevos", afirmó el director de Tiempo de Juego.

