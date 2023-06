Paco González desvela con qué equipo va en la final de la Champions: "Pedí por Amazon su camiseta"

Este sábado 10 de junio se disputa en el Estadio Olímpico Ataturk de Estambul la final de la Liga de Campeones. El Manchester City inglés buscará su primer título ante un Inter de Milán italiano que sueña con levantar su cuarta orejona tras las conquistadas en 1964, 1965 y 2010. El City, entrenado por Pep Guardiola, parte como principal favorito al título tras eliminar en semifinales al Real Madrid, vigente campeón del torneo, y tras haber conquistado la Premier League esta temporada.

Tiempo de Juego retransmitirá el encuentro del sábado (21:00 horas) con el equipo habitual y Paco González, una semana antes de que se dispute el partido, ha dejado claras sus preferencias y con quién va a ir. Aprovechando la narración de la final de la FA Cup entre Manchester United y Manchester City, el director del programa ha querido saber con qué equipo iba cada comentarista para acabar desvelando sus gustos en el duelo por la conquista de la Liga de Campeones.

Además, ha apuntado que para reforzar su intención quería comprarse la camiseta de uno de los equipos, pero que no le ha sido posible ya que la que le había gustado no estaba disponible en la tienda de Amazon.





"En el United-City, Maldini va con el City, claro, ¿Evangelio tú?... bueno hoy me da igual con quién vayaís. El sábado que viene voy a muerte con el Inter y me voy a rodear de guardiolistas, lo que pasa es que Maldini va a estar en la televisión y no puede estar. Voy a ser el torito contra el mundo. Me ha fallado Amazon. He pedido una camiseta del Inter de Milán, una preciosa, y después de decirme que el 2 de junio me la mandaban, ayer me dijeron que no la habían encontrado, que no quedan. Era una camiseta de cuadros tipo Croacia, pero de cuadros blancos que sacaron hace dos o tres años y ya no la tenían. Estoy buscando otra camiseta del Inter para pelearme contra todos el sábado que viene en la final de la Champions League. Sé que sois súper favoritos, que lo vais a ganar todo, pero aquí os espero".