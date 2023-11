Paco González alucina con la surrealista explicación del segundo entrenador del Espanyol: "Absurdez"

El Espanyol empezó la temporada 2023-24 como uno de los principales candidatos al ascenso a Primera División. El conjunto periquito arrancó con cuatro victorias y dos empates, pero tras la sexta jornada el conjunto catalán se encuentra en una montaña rusa de resultados. En estas últimas ocho jornada el Espnayol ha sufrido cuatro derrotas, dos de ellas en los últimos tres encuentros. Hecho que le ha hecho bajar hasta la quinta posición, situándose a siete puntos del Leganés que es líder en solitario, y que le ha costado el puesto a Luis García en el banquillo.

Doce entrenadores en seis temporada

El entrenador Luis García fue cesado el domingo como responsable del primer equipo del Espanyol, convirtiéndose en el undécimo técnico que sale de la entidad blanquiazul en la era del presidente Chen Yansheng, que llegó al cargo en enero de 2016.



La destitución de Luis García llega con el equipo quinto y a siete puntos del líder de Segunda (Leganés, 31) y con 28 jornadas por delante. Con el asturiano al mando, el bloque ha firmado cuatro puntos de los últimos quince posibles y los responsables de la parcela deportiva han decidido forzar un punto de inflexión.



Luis Miguel Ramis, nuevo responsable del banquillo, es el duodécimo de la era Chen Yansheng. La inestabilidad en el cargo de entrenador ha ido a más a medida que han avanzado las temporadas. La aplaudida figura de Luis García, exfutbolista que militó seis cursos en el club, no ha podido revertir la tendencia.

Luis García deja de ser entrenador del Espanyol y en su lugar llegará Luis Miguel Ramis.EFE



Durante el mandato del presidente Chen Yansheng, los cambios en el banquillo han sido constantes: Constantin Galca, Quique Sánchez Flores, David Gallego, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', Pablo Machín, Abelardo, Rufete, Vicente Moreno, Luis Blanco, Diego Martínez y, finalmente, Luis García. Ramis completará la docena.



Chen Yansheng no contó con Galca y apostó por Quique Sánchez Flores: dirigió al equipo en la campaña 2016-17 y en 33 partidos de la 2017-18. Su relevo fue David Gallego, hasta entonces técnico del filial. Este último capitaneó 21 encuentros, entre todas las competiciones, en dos etapas (2017-18 y 2019-20) y no cuajó.



Gallego relevó a Sánchez Flores y también a Rubi, que se hizo cargo del Espanyol en la campaña 2018-19. El entrenador catalán llevó al equipo a clasificarse para la Europa League, doce años después, al finalizar séptimo en la tabla, y dejó la entidad periquita al final el curso, rumbo al Betis. Ahí entró de nuevo Gallego, sin éxito.



La 2019-20 fue la del descenso y contó con tres entrenadores. Pablo Machín fue el designado para relevar a Gallego y fue destituido antes de Navidad. Abelardo fue el siguiente y acabó saliendo en junio. Rufete, también director deportivo, hizo de entrenador en un curso accidentado que no evitó bajar a Segunda.







Vicente Moreno deja de ser entrenador del Espanyol y no seguirá la próxima temporada en el club.Cordon Press





El siguiente de la lista tuvo más suerte. Vicente Moreno lideró al bloque en Segunda División y consiguió el ascenso de forma clara y contundente. En Primera, sin embargo, fue cesado cuando sólo faltaban dos jornadas para terminar la campaña y Luis Blanco se hizo temporalmente cargo del equipo.

En la 2022-23, en Primera División, Diego Martínez era el hombre de Chen, aunque el club se vio forzado a anunciar su adiós en abril. Luis García llegó entonces al Stage Front Stadium para intentar evitar el descenso, algo que no consiguió. Ahora, 14 jornadas después del inicio de la 2023-24, hace las maletas.



Por otra parte, la lista de directores deportivos que han pasado por el club durante la era Chen Yansheng también es extensa: Óscar Perarnau, Jordi Lardín, Ángel Gómez, Rufete, que también ejerció de entrenador en la campaña 2019-20, Domingo Catoira y el actual, Fran Garagarza.

La reacción de Paco González, López Ufarte y Marcos López en Tiempo de Juego

Paco González puso durante la retransmisión de Tiempo de Juego la viral respuesta de Mario Fernández, segundo entrenador del Espanyol. La mano derecha de Luis García en el equipo periquito analizó en televisión el partido contra el Eibar, minutos antes del inicio del encuentro.

El director de Tiempo de Juego y los comentaristas Roberto López Ufarte y Marcos López reaccionaron al audio, del que no entendieron nada de la compleja y detallada explicación técnica de Mario Fernández.

"Hay un oceáno de palabrería que viene, supongo, hinundada de sacarse el título de entrenador", decía Paco González que volvía a poner el sonido para intentar entender más el análisis. Y añadía: "He pensado en Braithwaite y no sé cómo le entiende".

Ufarte, por su parte, señaló: "Intento estar actualizado, pero llega un momento en el que uno se vuelve loco. Es más fácil ser normal". Y Marcos López reconoció "perderse" y "no entender" las palabras de Mario Férnandez.

