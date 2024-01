Paco González aclara a Gonzalo Miró el polémico gol del Atlético contra el Rayo: "Yo pitaría todos"

Atlético de Madrid y Rayo Vallecano se enfrentan este miércoles en el Metropolitano en el encuentro de la 20ª jornada de Primera División, que fue aplazado por la disputa de la Supercopa de España. El conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone necesitaba los tres puntos para seguir manteniendo la ventaja con el Athletic en la pelea por la cuarta posición de la clasificación, que da acceso a la Champions League. Y los consiguió gracias a un tanto de Memphis Depay en el minuto 91.

El club rojiblanco vive en estado de felicidad tras eliminar a Real Madrid y Sevilla en la Copa del Rey y conseguir la clasificación para las semifinales. El Atlético está a dos partidos de disputar la final y por delante tiene un doble enfrentamiento muy duro ante el equipo bilbaíno que dirige Ernesto Valverde.

Reinildo puso el 1-0 en el marcador con un gran cabezazo

La primera parte del duelo del estadio Metropolitano fue igualada. Los dos equipos se intercambiaban posesiones y llegaban tímidamente a las porterías rivales. Pero cuando todo parecía encaminado al 0-0 en el descanso, apareció Reinildo.

El defensa rojiblanco cabeceó al fondo de la red del Rayo una falta lateral sacada por Rodrigo Riquelme y batía a Dimitrievski en el minuto 35. Pero el colegiado del partido, Soto Grado, no reiniciaba el juego porque desde el VAR analizaban la jugada.

MADRID, 31/01/2024.- El centrocampista del Rayo Vallecano Óscar Valentín (d) presiona al delantero argentino del Atlético de Madrid Ángel Correa (i) durante el encuentro correspondiente a la jornada 20 de LaLiga EA Sports entre Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, este miércoles en el Estadio Cívitas Metropolitano, en Madrid. EFE/ Juanjo Martín

Las primeras repeticiones de la retransmisión indicaban un posible fuera de juego de algún futbolista del Atlético de Madrid, pero con el paso de los segundos se llegó a la conclusión de que tanto árbitro como VAR revisaban una posible falta de Reinildo por agarrar de la camiseta a Lejeune.

Pero finalmente el tanto subió al marcador porque al futbolista de Mozambique también le sujetaba de la camiseta el jugador del Rayo Vallecano, Kike Pérez. Posteriormente, y antes del descanso, Álvaro García marcaría para mandar el partido al descanso empatado (1-1).

El análisis de la jugada en Tiempo de Juego

En un primer momento, Paco González realizaba un primer análisis de la jugada ante las escasas repeticiones y comentaba: "Hay muchas camisetas juntas y es imposible decir que hay. El árbitro no necesita ir al monitor si hay fuera de juego".

Y agregaba: "No me puedo mojar".

A los minutos la televisión mostró un doble agarrón y el director de Tiempo de Juego dijo: "Hay un agarrón de Reinildo a Lejeune, ¿cómo el árbitro no puede pitar eso?". A lo que Jorge Hevia apuntaba a un segundo agarrón de Kike Pérez al goleador del Atlético.

MADRID, 31/01/2024.- El delantero del Atlético Memphis Depay (i) pelea un balón con Kike Pérez, del Rayo, durante el partido de LaLiga EA Sports que Atlético de Madrid y Rayo Vallecano disputan este miércoles en el estadio Metropolitano. EFE/Juanjo Martín

Rubén Martín, durante la retransmisión del partido entre Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, inició una ronda entre los comentaristas del partido. Gonzalo Miró fue el primero en dar su opinión y se mostró rotundo: "Para mí no deberían anular el gol porque se están agarrando todos". Pedro Martín, experto arbitral, señaló: "Yo daría el gol también".

Paco González fue el único que discrepó: "Yo pitaría todos los agarrones. Si hay penalti, pues penalti. Y si hay falta, falta. En esta jugada Reinildo se favorece agarrando a Lejeune, que no puede despejar, y eso para mí es falta. Sin embargo, el agarrón que recibe el jugador del Atlético no impide que marque".

Gonzalo Miró, en el debate con el director de Tiempo de Juego, recordó una jugada del Real Madrid-Mallorca: "¿Por qué pitarías unos sí y otros no? Hace poco Carvajal hizo lo mismo con Raíllo y no te parecía falta". A lo que Paco respondió: "El balón iba a Rudiger y no a Carvajal".

Al final de la primera parte, Paco volvía a reflexionar sobre el primer gol del equipo rojiblanco. "Si Reinildo remata fuera, yo hubiera pitado penalti. Porque en mi opinión es más grave impedir rematar a un jugador, por eso le doy importancia al agarrón que hace y no al que recibe", sentenció sobre la jugada.

