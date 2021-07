Pablo Carreño, a su hermana Lucía: "¿Aguantasteis viendo los match ball? ¿Cómo los vio mamá?"

Pablo Carreño estuvo en los micrófonos de COPE después de vencer a Novak Djokovic y colgarse la medalla de bronce los Juegos de Tokio: "Al principio ni me lo podía creer. Me ha costado mucho cerrar el partido".

"Estoy al límite. He hecho un esfuerzo físico y mentalmente. Ni yo mismo confiaba que iba a ganar el tercer set después de perder el segundo", renoció el asturiano con José Luis Corrochano.

Emocionado, recuerda cómo vio ese momento en el que había derrotado a Djokovic y era medalla de bronce: "Estaba muy nervioso, cuando he visto que ha fallado esa bola no me lo reía, he visto al banquillo y me he ido al suelo al ver que conseguí la medalla".

Carreño apuntó que no las tenía todas consigo cuando vio que su rival por el bronce iba a ser Djokovic: "Todo el mundo cuando vio que Nole perdió ayer todo pensó que también se nos había ido el bronce, pero ha merecido la pena".