Otro lío en el boxeo: Pierde con una de las boxeadoras intersexuales y hace un controvertido gesto

El boxeo está dando mucho que hablar en los Juegos Olímpicos y está levantando demasiado ruido. Todo por la presencia de la argelina Imane Khelif y de la taiwanesa Lin Yu-Ting dos boxeadoras que no estuvieron en el último Mundial al no superar las pruebas de género, pero a las que el COI si ha dejado participar y que se han plantado en la final de sus respectivas categorías.

Todo empezó cuando la italianaCarini abandonó su combate con Khelif a los 46 segundos y después de que esta le soltará un brutal puñetazo. La última controversia ha llegado en el combate de semifinales entre Lin Yu-Ting y la turca Esra Yildiz Kahraman. Cuando la asiática se clasificaba para la final, la otomana realizaba un gesto que ha provocado un gran debate.

Y es que Kahraman unía sus dedos y formaba una 'X', algo que ya había hecho previamente una rival búlgara de la taiwanesa, en un gesto que cuestionaba el género de la ganadora. Este ha sido interpretado como una insinuación sobre Lin Yu-Ting, bajo lupa debido a las acusaciones de tener cromosomas XY de género masculino

Another woman loses her Olympic dream. Another protest. Enough is enough #paris2024pic.twitter.com/uPRZghPq6W