Otero Lastres sobre Bellingham: "Es un Rolls-Royce"

El vocal de la actual Junta Directiva del Real Madrid, José Manuel Otero Lastres, ha pasado por el canal de Twitch Remontada Blanca y ha tratado diversos temas sobre la actualidad y la historia del equipo blanco. Entre las cuestiones que se tratan en esta entrevista, destacan los nombres de Bellingham, Ancelotti o Mbappé.

La decisión de Bellingham

Cuando Otero Lastres fue preguntado por la nueva estrella inglesa del equipo blanco, optó por contar una anécdota que sucedió antes del partido del Real Madrid en Montilivi. Miembros del Manchester City, que también pertenecen al club catalán, desvelaron el intento de fichar al jugador inglés: “Decían que el padre (Mark Bellingham) los había entretenido un poquito dándoles esperanzas, pero Jude dijo que no, que quería jugar en el Real Madrid. Eso está pasando con muchos jugadores. Cuando se les abre la perspectiva de fichar por el Real Madrid se les olvida todo lo demás. El Madrid es la mejor forma de conseguir gloria”

Diez goles suma ya Jude Bellingham en sus diez partidos oficiales con el Real Madrid, ocho concentrados en LaLiga EA Sports, en la que este sábado reforzó el liderato del conjunto blanco con un 4-0 a Osasuna; la respuesta concluyente a la presión ejercida por el Girona minutos antes por su 0-1 en Cádiz, en una jornada que agitó al Sevilla, que empató al Rayo en el 96, y asistió a un 1-1 del Valencia en Mallorca.

En su imparable irrupción en España, el internacional inglés solo se quedó sin marcar en dos de los ocho partidos que ha disputado en LaLiga, en el 2-1 a la Real Sociedad y en la derrota por 3-1 contra el Atlético. En los demás, anotó alguna diana. Una al Athletic (0-2), dos al Almería (1-3), una al Celta (0-1), una al Getafe (2-1), una al Girona (0-3) y dos este sábado al Osasuna, cuando lanzó el octavo triunfo en nueve jornadas.

Mbappé y su "no" al Real Madrid

Otero Lastres también tuvo tiempo para tratar el tema del atacante francés. Bajo su punto de vista, el jugador parisino tiene mucha carrera por delante y que no le preocupa en absoluto el tema de la edad: "El Madrid siempre dejó las puertas abiertas. Zidane viene con 29 años. Mbappé va a venir cerca de 25. La de años que le quedan con nosotros”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

PSG : Kylian Mbappé ne veut pas être transféré cet été

?? https://t.co/pllCxWAm6Ipic.twitter.com/GF49DWf77Q — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) August 10, 2023

También aclaró y justificó que no tenía sentido presentar una oferta multimillonaria por un jugador que podría llegar a la próxima temporada en mejores condiciones económicas, a pesar de la marcha importante de Karim Benzema a la liga árabe: “Mbappé ha tenido y no la oportunidad de fichar por el Real Madrid este verano. Para venir hubiera tenido que renunciar a unos bonus que ya tenía pactados con el Paris Saint-Germain muy elevados. Además, habría traspaso. La cantidad que saldría a pagar por tener a Mbappé un año antes era disparatada. No tenía sentido fichar a Mbappé un año antes, aunque estaba el roto de la posición de Benzema”

Ancelotti y sus posibles sustitutos

El otro tema estrella fue la situación del técnico italiano. Ancelotti tiene un preacuerdo firmado con la selección brasileña y esto podría generar un conflicto de intereses en un futuro no muy lejano. ¿Qué ocurrirá si Ancelotti consigue ganar uno o varios títulos importantes esta temporada? ¿Dejará el Real Madrid escapar a su entrenador sin presentar una oferta de renovación? Estas fueron las palabras de Otero Lastres: “Una temporada depara muchas posibilidades. Podemos ganar una liga, la Champions y ¿cómo se va a ir Carlo Ancelotti si se dan estas circunstancias? Los brasileños han elegido que el próximo entrenador de Brasil y no me extraña. Es un entrenador extraordinario”

Una tarde bonita de fútbol disfrutando con nuestra afición. #HalaMadridpic.twitter.com/6IMTHShBze — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) October 7, 2023

También fue preguntado por dos de los posibles sustitutos del entrenador italiano en el banquillo y dejó muy claro que tanto Raúl González Blanco como Xabi Alonso tienen una posición privilegiada como candidatos a dirigir el banquillo del Real Madrid.