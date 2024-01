Osimhen ataca al representante de Kvaratskhelia: "Eres basura. Mantén mi nombre fuera de tu boca"

El nigeriano Victor Osimhen, delantero del Nápoles, explotó este miércoles contra el agente de su compañero georgiano, Khvicha Kvaratskhelia, que aseguró que el africano dejaría este mismo verano el combinado partenopeo para irse a Arabia Saudí pese a haber renovado hace pocas semanas su contrato.

El exfutbolista georgiano Mamuka Jugeli, actual agente de 'Kvara', declaró este martes en una entrevista con el medio georgiano 'Sport1 Georgia' que el Balón de Oro africano abandonaría este mismo verano al campeón de Italia por irse a Arabia Saudí. "Ha firmado un nuevo contrato pero, ¿realmente crees que jugará en el Nápoles durante toda su carrera? Lo digo a estas alturas: irá a jugar a Arabia Saudí en el verano", dijo Jugeli.

Unas palabras que no sentaron nada bien a un Osimhen que, concentrado con Nigeria para disputar la Copa África, respondió mediante sus redes sociales. "Querido Jugeli, eres basura. Me avergüenza tu razonamiento, idiota. Mantén mi nombre fuera de tu boca", expresó en Instagram. Jugeli aseguró en la misma entrevista, además, que 'Kvara' nunca aceptaría irse a Arabia como, según él, hará Osimhen este verano, pues el georgiano quiere jugar en Europa.

Celebración del gol de Osimhen con el Nápoles.CORDON PRESS





"El Nápoles aumentó el contrato de Osimhen, pero Khvicha no aceptaría un traspaso a Arabia Saudita incluso si le ofrecieran mil millones de euros. Probablemente aceptaría jugar con el Real Madrid, Bayern Munich, Barcelona o Manchester City. Khvicha tiene la voluntad y objetivos diferentes: quiere tener éxito y ya lo está logrando", apuntó.

"Quienes saben de fútbol estarán de acuerdo conmigo en que Kvaratskhelia no tiene límites y solo puede mejorar. He tenido contacto con muchos clubes, pero ¿De Laurentiis lo dejará ir? de momento tenemos un contrato. Khvicha es un jugador excepcional y está entre los tres mejores jugadores del mundo. Ningún equipo diría que no a la idea de tenerlo en el equipo", sentenció.