Oliver Bearman se subirá a uno de los Haas en 2025

El joven piloto británico Oliver Bearman correrá para el equipo MoneyGram Haas F1 Team a partir de la próxima temporada, en 2025, tras firmar con la escudería estadounidense un contrato por "varios años", según anunció la estructura en un comunicado. "El equipo MoneyGram Haas F1 Team ha fichado al británico Oliver Bearman para competir en la escudería estadounidense con un contrato de varios años a partir del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de la FIA de 2025", informó la escudería en su página web.

El piloto, de 19 años y miembro de la Scuderia Ferrari Driver Academy, es actualmente piloto reserva de la 'Scuderia' y compite en el Campeonato de Fórmula 2 para Prema Racing. El británico consiguió su primera victoria de 2024 en la categoría el pasado fin de semana en Austria en la carrera al Sprint, mientras que en 2023 logró celebrar cuatro victorias.

Hear from our 2025 driver ??



Ollie will also be driving in Friday's FP1 session in front of his come #BritishGP crowd ????#HaasF1 | @OllieBearmanpic.twitter.com/hO9TxhqMn9