Olga Carmona: "Yo sí le estaré siempre agradecida a Jorge Vilda de que me haya dado oportunidades"

La autora del gol que le dio el título mundial a la selección femenina de fútbol, Olga Carmona, ha atendido a nuestros compañeros de ABC en las horas previas a la final de la Nations League ante Francia.

Con el billete para París 2024, Carmona ve así el choque ante la selección gala: "Francia es una selección muy potente. Ya la conocemos, la hemos estudiado y estamos trabajando para enfrentarnos a ellas. Es verdad que en el historial no hemos tenido muchos enfrentamientos contra ellas en los últimos años, pero tenemos muchas ganas de ver en qué nivel estamos. Es una selección que nos va a exigir mucho físicamente".

Carmona no oculta la satisfacción por haber conseguido esa clasificación histórica para la cita olímpica: "Estamos muy felices por lo que hemos cosechado hasta ahora"

"Siempre tenemos la palabra ganar en la cabeza. Sabemos que va a ser complicado, pero somos un equipo al que le encantan los retos y este verano tenemos uno más", reconoce la jugadora del Real Madrid en relación al objetivo de París.

Las jugadoras de la selección española celebran su clasificación para los Juegos Olímpicos de París.EFE

Un equipo que no deja de conseguir éxitos en mitad de un ambiente díficil por todo lo ocurrido con Jorge Vilda y Luis Rubiales durante el pasado Mundial y así valora Carmona todo estos meses: "El nivel es cada vez es más alto y cada vez es más difícil estar aquí y entrar en la lista. Está claro que cuando consigues entrar, lo que quieres es llevar a tu país a lo más alto. Somos un grupo muy exigente y creo que eso nos ha llevado al éxito. Hace varios años igual nos faltaba un poco a nivel físico. Creo que hemos dado ese paso".

Durante la citada entrevista, Olga Carmona explicó su relación con el exseleccionador: "Una relación entrenador-jugadora. Sí que he sentido que él siempre ha confiado en mí y me ha dado oportunidades. Yo sí le estaré siempre agradecida, de que me haya dado oportunidades".

Ahora ya la selección está en manos de Montse Tomé, y así analiza Carmona el momento del equipo con la nueva seleccionadora: "Estamos contentas. Los resultados están llegando. La idea de selección española es básicamente la misma, se mantiene igual. Sabemos a lo que queremos jugar, esa idea nos la han implantado desde categorías inferiores y la seguimos trabajando a nivel absoluto".

La entrenadora de la selección española, Montse Tomé, habla con la centrocampista del equipo Alexia PutellasEFE

"Hemos visto mejoras notables. Creo que ya nos podemos centrar en el fútbol, que es lo que queremos. Estamos muy contentas por ello", detalla la campeona del mundo sobre los cambios presentes en el equipo tras la convulsa concentración y cumbre de Oliva.

Carmona pasará a la historia por ese gol en la final del Mundial y durante la entrevista ABC detalla cómo ha cambiado su vida tras ese tanto: "La gente ya me conoce porque seguramente me ha visto en muchos medios. Eso ha hecho que cuando salga a la calle la gente reconozca mi cara, me pare, me pueda pedir fotos. Y también a nivel de imagen, de marketing y todo eso. Siento que he crecido mucho, pero no me quiero quedar aquí. Quiero seguir ganando cosas tanto en mi club como en la selección y creo que esa debe ser la exigencia".