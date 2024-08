Le ofrecen compartir el oro en salto de altura, se niega y acaba perdiéndolo en el desempate

El neozelandés Hamish Kerr se proclamó este sábado nuevo campeón olímpico de salto de altura al superar en el desempate al estadounidense Shelby McEwen, con el que había igualado en 2,36 y al que superó, tras varios intentos nulos de ambos, en 2,34.

Kerr, que poseía la mejor marca mundial de la temporada, estuvo a punto de claudicar en 2,31, pero lo salvó al tercer intento y se ganó la oportunidad de luchar por su primera gran medalla a nivel universal. Lo aprovechó a la perfección, aunque con suspense, angustia y mucho esfuerzo. Igualó con el norteamericano tras rebasar ambos 2,36 y fallar en 2,38. Los dos tenían dos nulos previos a lo largo de la competición, con lo que el empate era absoluto.

"Can we have two golds?" ????



An ICONIC moment three years ago at Tokyo 2020 in the high jump! #Athleticspic.twitter.com/r9XFcxy8AE