El nuevo Real Madrid arranca con derrota en el debut de Endrick

El Real Madrid cayó este miércoles por 0-1 contra el Milán en el estadio Soldier Field de Chicago en el primer amistoso de su gira estadounidense, en el que el brasileño Endrick tuvo sus primeros minutos como madridista en un once repleto de ausencias ilustres, de Kylian Mbappé a Vinícius Junior y Rodrygo Goes.

El nigeriano Samuel Chukwueze anotó el gol decisivo a los 56 minutos en el Soldier Field y dio el segundo triunfo en dos partidos al Milán del portugués Paulo Fonseca, que llevaba más tiempo que el Real Madrid trabajando en equipo y tuvo más brillantez en el terreno de juego. Se jugó ante 61.568 espectadores, con un lleno casi total en Chicago, un duelo grande entre dos clubes que conquistaron 22 Copas de Europa en su gloriosa historia.

???? @chukwueze_8 stars in US Tour victory number two ??????



AC Milan 1-0 Real Madrid ?#SempreMilan#MilanOnTourpic.twitter.com/gMGZmuOo16