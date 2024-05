Nuevo bochorno de la RFEF: Suspendidos los exámenes de agente FIFA por un problema con Internet

El pabellón de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas ha sido el escenario de la tercera convocatoria del examen obligatorio para conseguir la licencia de Agente FIFA. Las dos primeras convocatorias se realizaron en abril y noviembre de 2023, tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento Internacional el pasado 1 de noviembre.

? Suspendido el examen de los agentes FIFA que se iba a celebrar en Las Rozas tras dos horas de espera



?? La Federación no puede asegurar un WiFi estable para realizar la prueba



?? @Sahuquipic.twitter.com/ScY7aKstMA — Radio MARCA (@RadioMARCA) May 22, 2024

Al examen de septiembre se presentaron cerca de 400 personas y en la cita de este miércoles la cifra ha sido similar. Aunque la prueba no se ha llegado a realizar por un problema con Internet, tal y como han informado Radio Marca y Onda Cero.

Los presentes abarrotaban el pabellón de la Ciudad del Fútbol, pero la convocatoria finalmente se ha suspendido tras dos horas de espera porque no se podía garantizar una conexión de wifi estable.

"Como sabéis, no podemos garantizar la conexión de wifi durante el examen. La señal va y viene, lo estáis viendo. Lo estamos demorando, pero no mejora. Teníamos una conexión específica contratada para el examen y un segundo soporte para si fallaba el principal. Rogaría que no os pongáis a grabar, por favor", eran las explicaciones que daba una responsable de la Federación.