Navarro pone en duda el futuro de Grimau: "Era una apuesta radical y no ha salido bien"

El mánager del Barça, Juan Carlos Navarro, puso en duda la continuidad del entrenador, Roger Grimau, al que resta una temporada de contrato, y adelantó que este verano se harán cambios en el equipo sin concretar su contenido: "No será una revolución, a veces dos o tres piezas son muy importantes. Estoy fundido por todo el trabajo realizado por todos, pero no ha salido bien. Era una apuesta, un cambio radical, con un presupuesto más bajo, un entrenador nuevo y no ha salido bien. Se tiene que pensar en el futuro", afirmó.



Navarro admitió que esta era "una temporada de transición", pero aseguró que el Barça no ha alcanzado "los objetivos" marcados y emplazó a los medios de comunicación a una rueda de prensa en los próximos días, junto al responsable de la sección, Josep Cubells, para explicar "las decisiones" que han tomado. "Hay que hacer cambios porque no hemos llegado a los objetivos", remarcó.



"Vamos a hacer retoques, seguro, para competir más. Hemos hecho una temporada correcta en Europa que se nos va en el quinto partido en tres minutos. Si hubiéramos ganado, hubieran cambiado muchas cosas", recordó en referencia a la eliminación en el quinto partido de los cuartos de final de la Euroliga contra Olympiacos.



Preguntado directamente sobre si Grimau será uno de estos cambios, Navarro respondió: "Se tiene que pensar, reflexionar y hablar con él. No todo ha sido (por) el entrenador, sin duda. Algunos jugadores no han estado a la altura, tampoco nosotros. Hemos cometido errores y de todo se tiene que aprender. Todavía no te puedo responder a esta pregunta, pero cambios habrá".



El mánager del Barça señaló a Nikola Kalinic, descartado este domingo, al afirmar que "llevaba un tiempo sin estar bien en la pista". "Estamos en el Barça, el nivel es muy bueno, pero como no hemos llegado. Tenemos ganas de empezar la próxima temporada y de hablar con todo el mundo, jugadores y cuerpo técnico, para hacerlo mejor", añadió.



Asimismo, Navarro pidió "perdón" y expresó el "agradecimiento" a la afición, y también se quejó del arbitraje: "Estamos siempre supercondicionados. Hoy lo de Jan (Vesely, expulsado en el segundo cuarto) ha sido clave, como ya fue en la final de Copa. Hay que felicitar al Madrid, nos ha ganado 3-0, pero una cosa no quita la otra. Hay que jugar mucho mejor que ellos para ganarles. Ellos saben jugar estos partidos, lo han aprovechado y han estado muy acertados", concluyó.