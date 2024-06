Nacho: "No necesito una despedida como la de Kroos para saber lo que me quiere el Real Madrid"

El central de la selección española Nacho Fernández confesó este jueves que la decisión de dejar el Real Madrid ha sido "lo más difícil" que ha tenido que afrontar en su vida, pero que tenía "muy meditado" salir a buscar "una nueva experiencia" fuera de un club que sabe que le "quiere" y que por ello no necesitaba "una despedida" como la que tuvo Toni Kroos.

Una decisión meditada

"La decisión que tomo de irme del Real Madrid es lo más difícil que me ha pasado en mi vida sin ninguna duda. Es muy meditada, con cien por cien de confianza, y mentiría si dijera que no tenía en algún momento alguna duda", señaló Nacho en rueda de prensa en la concentración de la selección.

El canterano madridista indicó que ya le había transmitido "hace varios meses" su deseo de salir porque necesitaban él y su familia "vivir una nueva experiencia", pero que "claro" que le habían entrado "dudas" de quedarse, más cuando "todo es tan bonito". "El cariño que he sentido estos días, ese creo que es el mayor título que he ganado en toda mi carrera", confesó.

Nacho, que confirmó que jugará en el Al Qadsiah que entrena José Miguel González, 'Míchel', admite que su decisión "le puede parecer rara a mucha gente", pero que está "tranquilo". "Es lo que siento y cuando siento las cosas, en mi vida creo que he tomado siempre buenas decisiones. Estoy preparado para todo y muy ilusionado al nuevo sitio donde voy", remarcó, aseverando que no quería irse a otro club en Europa.

Nacho no recuerda un día "exactamente" de cuando decidió dejar el Real Madrid y explicó que la pasada campaña ya tuvo "unas ligeras dudas", aunque finalmente tuvo la decisión de quedarse fue "superacertada" y no "hay más que ver" lo realizado esta temporada, en la que también tenía "el reto de ser primer capitán"."Escribir un final tan bonito como este era imposible", agregó al respecto.

El adiós al Real Madrid

"Me hubiera encantado despedirme del Bernabéu como lo hizo Kroos, pero de verdad lo digo, no necesito una despedida como la suya para saber lo que a mí me quiere este club. Yo quiero agradecer al club el cariño que ha tenido hasta el último momento conmigo", manifestó. Ahora, va a afrontar "una experiencia completamente diferente" y con "unas expectativas completamente diferentes" a las que tenía cuando empezó en el Real Madrid.

Además, reconoció que le hubiera gustado venir a la selección sin que se "hablara" de su futuro. "Creo que el equipo está completamente centrado en los partidos que tenemos y ya digo que no me afectan estas cosas. Incluso el partido contra Croacia y el amistoso, sin tener mi futuro todavía claro, he disfrutado y he jugado bien. Lo único que queremos es centrarnos en Georgia y ganar esos octavos de final", reconoció el jugador.

Conforme con su trayectoria

"Estoy muy feliz por el papel que he tenido porque al final cada temporada he conseguido yo solo darle la vuelta con mi trabajo, con mi sacrificio, y demostrando cada partido que soy igual o mejor que todos mis compañeros que he tenido. Eso para mí es incluso más gratificante que si empiezo de titular", argumentó el internacional. Por este motivo, no dudó en ponerse "un 10" a su carrera en un club donde "con el paso de los años" ha demostrado su capacidad. "Me considero de los mejores, no es por echarme flores a mí mismo, pero me pongo un 10 por eso, porque he dado mi máximo, he sido feliz en todo momento", concluyó.