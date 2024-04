Garbiñe Muguruza, en Tiempo de Juego: "Estaba feliz de poder pasar página"

Garbiñe Muguruza ha anunciado este sábado su retirada del tenis y ha pasado por los micrófonos de Tiempo de Juego para explicar su decisión. "Estaba feliz de poder pasar página", empezó comentando a José Luis Corrochano.

Y añadía: "Es un momento difícil sentarse delante de tanta gente y comunicar esta decisión. Ha sido un sentimiento extraño y todavía me siento algo extraña. Aunque también tengo cierto alivio".

La ya extenista ganó Roland Garros en 2016 y conquistó la hierba de Wimbledon en 2017, pero ha reconocido que le quedó "alguna espinita". "Tengo muy buenos recuerdos de muchos torneos. Wimbledon es muy especial y ganar allí marcó mi carrera. Me hubiese encantado ganar aquella final del Open de Australia, el US Open o hacer mejores actuaciones en Madrid porque nunca terminó de cuajar la cosa", aseguró.

Muguruza, que no juega desde el año 2023, afirmó que solo volverá a coger la raqueta para "pasarlo bien". "Quiero vivir la vida con tranquilidad y estar con los míos. Me encantaría hacer cosas relacionadas con la comunicación, no desapareceré", comentaba sobre su futuro.

"A lo largo de mi carrera he llorado mucho de alegría y de tristeza, pero durante este último año no he llorado nada", confesó Garbiñe para concluir.