Morata habla de los silbidos del Bernabéu: "No quiero dar pena ni hablar de cosas negativas"

El delantero del Atlético de Madrid y capitán de la selección española, Álvaro Morata, atendió a los medios de comunicación durante la concentación del combinado nacional que prepara la Eurocopa que comenzará en Alemania el 14 de junio y se extenderá hasta el 14 de julio.

El debut de España será ante Croacia el sábado 15 de junio, y después tendrá que medirse a Italia y Albania: "Tenemos que ser nosotros mismos. En los últimos torneos hemos jugado últimamente con Italia y Croacia. Sabemos cómo juegan y el ADN competitivo al igual que Albania".

En lo personal, Morata no ha pasado unos buenos últimos meses con su equipo, pero quiere "cambiar el chip" y centrarse en la Eurocopa: "Daría lo que fuera por ganar esta Eurocopa".

"He pasado meses complicados, pero ahora estoy bien y estoy convencido de que no solo los delanteros marcarán goles", apuntó Morata sobre esa sequia goleadora de los últimos meses.

Futuro y los Juegos

Morata también habló del futuro en su equipo, el Atlético de Madrid, y el ariete no ha despejado dudas sobre ello aunque asegura que ahora está centrado en la selección: "Estoy tranquilo, no lo pienso, habrá cosas pero no lo pienso ahora. Cuando acabe ya se hablará. El año pasado tuve una conversación con el entrenador y al final las cosas van en un modo o en otro, pero no sé qué va a pasar".

Y el delantero del Atlético de Madrid también se pronunció sobre la posibilidad de jugar los próximos Juegos Olímpicos de París, y él lo tiene claro: "Es una posibilidad que ni siquiera lo he hablado. No sé donde salió. Tengo buena relación con Santi si me necesita yo encantado, pero también necesito tiempo con mi familia e hijos".

Pitos del Bernabéu

“Es la tercera Eurocopa que tengo la suerte de jugar y ojalá sea la buena. La anterior la tenemos clavada dentro, porque esa tanda de penaltis contra Italia en semifinales quién sabe lo que hubiera sido si la hubiéramos ganado…Y estamos muy motivados”, dijo durante el día de medios de la selección española.

Un Morata que habló de cómo vivió la noche del último amistoso de España, frente a Brasil en el Santiago Bernabéu, en la que recibió pitos.

“Podríamos haber aprovechado más la primera parte contra Brasil para hacerles daño. También fue una noche complicada para mí, pero no quiero dar pena ni hablar de cosas negativas. Estoy muy motivado y con muchas ganas de que llegue la Eurocopa”, señaló.

Audio

Como capitán ejerce de líder del vestuario, y pondera la madurez de jóvenes como Pau Cubarsi, Lamine Yamal o Nico Williams, entre otros.

“Los jóvenes son muy sueltos, hablan mucho. No hace falta decirles nada. Además, vienen de clubes grandes y parece que tengan 25 o 26 años ya”, destacó.

Además, insistió en la importancia del grupo para llegar lejos en la que, en caso de ganar, sería la cuarta Eurocopa para España.

El capitán de la selección también apostó por solucionar pronto la renovación de Luis de la Fuente como seleccionador: "Que lo hagan lo antes posible para evitar polémicas y cosas raras".