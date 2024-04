El 'Mono' Burgos pide perdón a Lamine Yamal y rompe su relación con Movistar Plus

El Barcelona venció al PSG en el Parque de los Príncipes en la ida de los cuartos de final de la Champions League (2-3). En el post del partido ocurrió algo muy inusual y es que el reportero Ricardo Sierra anunció que Movistar Plus no iba a contar con ninguna de las entrevistas habituales después del encuentro. Tanto el conjunto parisino como el culé se negaron a conceder declaraciones al medio español por un comentario desafortunado del colaborador Germán 'Mono' Burgos hacia Lamine Yamal.

El canterano del Barcelona aparecía en pantalla dando toques al balón, Susana Guash comentó "mira, mira, qué calidad, mira qué 'toquecitos' de Lamine Yamal" y el 'Mono' Burgos respondió entre risas "si no le va bien puede terminar en un semáforo". Movistar Plus se vio obligado a pedir disculpas en el programa del post.

Este jueves Germán 'Mono' Burgos publicó un comunicado en el que reiteró sus disculpas hacia Lamine Yamal. "Hago este comunicado reiterando mis disculpas por mis palabras en el programa de ayer. No fue mi intención hacer daño de ningún tipo a Lamine Yamal, a la gente del Barcelona, a los jugadores, a la UEFA, ni a la plataforma Movistar Plus+ en donde trabajo. Al hacer mi comentario elegí hacer un chiste sobre la calidad y halagar las virtudes, en ningún caso fue sobre ninguna etnia ni clase social", asegura en su cuenta de Instagram.

Movistar Plus también quiso pedir disculpas a través de un comunicado. "Con motivo de los desafortunados comentarios de uno de los colaboradores de Movistar Plus+ en la previa del partido de la UEFA Champions League entre el PSG-FC Barcelona sobre el jugador azulgrana Lamine Yamal, la plataforma pide disculpas públicamente", expone el texto. Este jueves se ha confirmado que German 'Mono' Burgos rompe su relación laboral con Movistar Plus como comentarista.