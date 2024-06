La dura entrada viral de Bombito a Messi

Argentina y Canadá se enfrentaron en el estreno de la Copa de América. La albiceleste consiguió la victoria en el partido con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. El delantero del Manchester City fue elegido mejor jugador del partido y anotó un gran gol para abrir el marcador. En el minuto 37 de partido de la segunda parte se produjo la jugada más polémica del encuentro.Moïse Bombito protagonizó una dura entrada a Lionel Messi que pudo causar grandes problemas al crack argentino y que puso nervioso a los argentinos.

Dura entrada a la estrella albiceleste

Moïse Bombito, defensa del Colorado Rapids, se tiró con todo al suelo y tocó el balón, pero antes clavó los tacos a Messi. El ex jugador del Barcelona terminó por los suelos y el árbitro no señaló infracción en la jugada, aunque por momentos se temió por una posible lesión del 10 de Argentina. Lionel se quedó durante un rato retorciéndose en el césped del Mercedes Benz-Stadium, aunque finalmente la entrada no tuvo consecuencias y Messi continuó en el partido. Minutos más tarde, llegó la asistencia a Lautaro Martínez que puso el 2-0 en el marcador a favor de la albiceleste y sentenció el partido.

La entrada de Bombito a Messi durante el partido.EFE





Denuncias de los canadienses

La Federación Canadiense de Fútbol denunció los insultos racistas que el jugador de Canadá recibió a través de las redes sociales después de la dura entrada realizada sobre Lionel. "Canadá es consciente y está profundamente perturbada por los comentarios racistas dirigidos a uno de nuestros jugadores después del partido de esta noche. Estamos en comunicación con Concacaf y Conmebol por este asunto", publicó la Federación Canadiense.

Bombito en redes sociales

Como consecuencia de los graves ataques recibidos, el defensa canadiense también subió una historia a su cuenta de Instagram para agradecer las muestras de apoyo de sus aficionados. "Mi hermosa Canadá. No hay lugar para esa mierda", se podía leer junto a una foto del propio jugador al finalizar el partido.