Modric lidera la convocatoria de Croacia para los partidos ante Portugal y Polonia

El centrocampista del Real Madrid Luka Modric ha sido convocado este lunes por el seleccionador croata, Zlatko Dalic, para disputar los partidos clasificatorios de la Liga de Naciones ante Portugal y Polonia.

