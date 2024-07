El mensaje de infinitas gracias de Toni Kroos tras su despedida: "Cambio y corto"

Toni Kroos volvió a escribir un mensaje en redes sociales este domingo con motivo de su despedida.

El alemán escribió el que parece su mensaje definitivo. Aparece acompañados de dos imágenes: la primera, en la que aparece Kroos de espaldas, vestido con el uniforme de la selección de Alemania, y descalzo, llevando las botas de fútbol en su mano derecha. Y la segunda, en blanco y negro, en la que un risueño Kroos aparece sentado, con los ojos cerrados y una sonrisa abrazando la Copa de Europa que tantas veces ha levantado con el Real Madrid.

Toni Kroos, tras caer eliminado ante EspañaEFE

Esta última publicación de Kroos no es tanto para despedirse como para dar las gracias a mucha gente que ha sido importante en su vida, con dos menciones de especial cariño: su hermano Felix Kroos y su esposa Jessica.

Carta de Kroos de agradecimiento

"Pues ya está. Pero antes de tomarme un descanso y tratar al menos de darme cuenta de lo que me ha pasado en estos últimos 17, años no quiero dejar pasar la oportunidad de dar las gracias a todos los que me aceptan tal cual soy".

"Gracias a todos mis fans de todo mundo por vuestro apoyo incondicional. Gracias a todos mis clubes y entrenadores por creer en mí. Gracias a todos mis compañeros de equipo por hacerme sentir bienvenido en cualquier momento. Gracias a mis amigos por ser siempre sinceros conmigo, sin importarles los éxitos que alcalncé".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Gracias a mis agentes, que se convirtieron en amigos. Gracias a mis padres por darme la mejor preparación posible para realizar mi sueño. Gracias a mi hermano Felix por ser siempre mi fan número uno. Gracias a mis hijos por ser mi mayor motivación para sacar lo mejor de mí - nada mejor que ver a tus hijos orgullosos de papá-. Gracias a mi preciosa mujer, Jessica, por ser como eres. Nunca cambies. Este éxito no habría sido posible sin ti. ¡Es nuestro! Y por último, pero no menos importante: ¡Gracias fútbol! Eres un juego precioso. Y... ¡De nada! Cambio y corto", escribió.

Justo el día antes, Kroos escribía otro largo comunicado en el que aprovechó para pedir perdón a Pedri por provocarle un esguince de rodilla que le dejará fuera de los terrenos de juego en torno a un mes y medio, y puso fin a su participación en la Eurocopa.