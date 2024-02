Memphis Grizzlies retirará el 33 de Marc Gasol

Los Memphis Grizzlies anunciaron este jueves que el 6 de abril celebrarán una ceremonia para retirar la camiseta que lució Marc Gasol, con el número 33, durante las 11 temporadas que estuvo en el equipo.

La medida, que es uno de los máximos honores que se concede en la NBA -la liga profesional de baloncesto norteamericano- a un jugador, se produce después de que Gasol anunciase el miércoles su retirada como jugador. Sólo otro jugador, Zach Randolph, había sido homenajeado con anterioridad por los Grizzlies con la retirada de su camiseta.

The @memgrizz today announced the organization will retire Marc Gasol’s No. 33 on Saturday, April 6, at FedExForum. pic.twitter.com/7mjpjJfbtz