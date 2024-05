Memphis Depay se va del Atlético de Madrid

Según ha contado Javi Gómez, el atacante neerlandés no seguirá la próxima temporada en el Atlético de Madrid pese a tener un año más de contrato con el conjunto rojiblanco. Memphis tiene tomada la decisión y no quiere seguir por lo que el club le abre la puerta y no habrá problemas para su marcha.

??Informa @JaviGomezCh



? Memphis Depay no será jugador del @Atleti la próxima temporada



???? El jugador no quiere seguir, y el club le abre las puertas



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/yE4ixWxhd3 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 22, 2024

Tan claro lo tiene que, según ha podido saber la Cadena COPE, ya ha comunicado que deja la casa en la que vive en la capital de España y un trailer ha comenzado a llevarse todos los coches de colección que tenía en la ciudad. Memphis ha militado una temporada y media en el Atlético de Madrid disputando 40 partidos en todas las competiciones y anotando 13 goles, el más importante el que llevó a la prórroga la eliminatoria de octavos de final de la Champions de esta campaña ante el Inter de Milán.