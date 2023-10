McGregor mide la fuerza de sus puños con una máquina de punching ball y pasa algo inesperado

Conor McGregor sigue dando que hablar. El luchador irlandés pese a estar retirado ha vuelto a dejar un vídeo viral en el que muestra sus capacidades físicas. Ocurrió el pasado fin de semana cuando McGregor se encontraba con unos amigos en un pub tomando algo y se encontró con una máquina de punching ball. El ex de la MMA no dudó en medir la fuerza de sus puños con la tecnología dejando un sorprendente resultado.

En un primer momento el irlandés pega un brutal golpe con la izquierda y el contador marca una puntuación de 860 que no le deja nada satisfecho. McGregor se prepara, mide distancias y coloca otro puñetazo aún más fuerte que acaba rompiendo la máquina y dejando un 1 en la pantalla.