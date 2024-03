Suplente de inicio, aclamado cuando salió a calentar en el minuto 64, aún más cuando entró al campo en el 72, ni siquiera Kylian Mbappé alteró el empate al ralentí del París Saint Germain, igualado contra sí mismo y contra el Reims (2-2), pero también un líder inalcanzable, por más que haya empatado en las tres últimas jornadas.

Primero entraron Kolo Muani y Nuno Mendes, en el minuto 69. Ya calentaba desde cinco antes Kylian Mbappé, aclamado por el público cuando se puso el peto y tomó camino hacia la banda. Instantes después, fue reclamado por Luis Enrique para remover un partido anodino, decepcionante, con un 2-2 que aún ponía en evidencia sus problemas ofensivos.

No hay mejor solución que Mbappé, que entró por un insustancial Gonçalo Ramos. Era el minuto 73. Era necesario para el París Saint Germain. También entró Dembele. El efecto fue expresivo sobre el juego ofensivo parisino. El primer tiro de Mbappé se fue fuera, cerca de la escuadra, con la derecha. Era ya el 84. El segundo, a las manos del portero. Las únicas ocasiones del segundo tiempo. Insuficiente. Mbappé es hoy casi imprescindible para el PSG.

Después del encuentro, el entrenador del conjunto parisino, Luis Enrique Martínez, dejó unas curiosas declaraciones en Amazon Prime Video cuando fue preguntado por el nuevo rol de Mbappé en el PSG.

Como se aprecia en el vídeo, el periodista le pregunta a Luis Enrique por ese papel de Mbappé después de sus titularidades en Champions League, y sin embargo, en los encuentros en la Ligue 1, está siendo sustituido e incluso en esta ocasión comenzó el choque desde el banquillo.

"Solo puede desearle a Mbappé lo mejor en el futuro y en el presente", señaló Luis Enrique. "Es un jugador increíble y una persona aún mejor, y le deseo lo mejor de lo mejor", añadió.

El periodista le recalcó que no le había preguntado por ello, pero Luis Enrique incidió que "esa es mi respuesta".

El PSG avanzó a los cuartos de final de la Champions League tras dejar por el camino a la Real Sociedad, y donde Mbappé anotó uno de los goles del partido de ida, y este martes marcó el doblete de la victoria gala. Tras el choque indicó lo siguiente sobre la relación con el técnico asturiano: "Muy bien con el entrenador. No hay ningún problema con él, aunque la gente se piense que hay un problema. Tengo problemas, pero el entrenador no es uno de ellos. Con mi actuación no he querido mandar ningún mensaje en particular, solo que siempre quiero jugar la Liga de Campeones, siempre intento rendir. A veces lo hago y a veces no, pero nunca seré un jugador que se esconda".