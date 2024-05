Mbappé - Al Khelaifi, una relación que no acabó bien en el PSG

El último 'baile' de Kylian Mbappé con su afición en el Parque de los Príncipes de París no fue el deseado. El abucheo por parte del público en general y la ausencia de cualquier mínimo detalle por parte del club con el futbolista que ha vestido la camiseta del PSG durante las últimas siete temporadas, solo se vio roto por el espectacular tifo desplegado en el fondo de los ultras.

Tifo en uno de los fondos del Parque de los Príncipes con la cara de Mbappé

El jugador se despidió de su casa con derrota frente al Toulouse, aunque figuró durante la espectacular entrega del título de campeones de la Liga francesa que se produjo justo al final del partido liguero de este domingo.





Los desencuentros entre Mbappé y Al-Khelaifi

La marcha de Mbappé del Parque de los Príncipes por la puerta de atrás supone el colofón a una temporada llena de desencuentros entre el jugador y Al Khelaifi, que comenzó el pasado verano cuando la estrella del club comunicó que no ejecutaría la temporada opcional de su contrato y se iría el 30 de junio al final de su compromiso.

El club le apartó del primer equipo para la pretemporada y solo volvió cuando -según la prensa deportiva francesa- alcanzó un acuerdo verbal por el que compensaría de alguna forma a las arcas del PSG, ya que se marchará gratis, sin traspaso.

La celebración de la renovación de MbappéTwitter - PSG





En febrero, el club filtró que Mbappé ya le había comunicado formalmente que se iría a final de temporada y entonces dejó caer que organizaría una despedida a su máxima estrella.

Pero el vídeo de Mbappé del viernes no gustó a la planta noble. En primer lugar porque, según asegura el club, no se le comunicó previamente y sobre todo porque el jugador agradeció uno por uno a todos los entrenadores y directores deportivos con los que ha trabajado en París, pero no mencionó de forma llamativa a Al Khelaifi.

De hecho, el PSG no ha hecho ningún comentario sobre Mbappé en redes sociales desde el vídeo que el jugador publicó el viernes y este domingo sí se despidió de su comentarista oficial, Michel Montana, que se jubila.

Además de la no mención de Mbappé a Al Khelaifi, la prensa francesa apunta que puede estar pendiente la cuestión de la compensación económica al club, y que cifra en 80/100 millones de euros, sea en forma de renuncia a parte de sus primas de fidelidad o al pago de parte de la prima de fichaje que reciba de su próximo club, previsiblemente el Real Madrid.

¿Cuándo puede anunciar el Real Madrid a Mbappé?

Sobre las especulaciones en torno al anuncio del fichaje de Mbappé por parte del Real Madrid, se pronunciaba estos días el director de Tiempo de Juego, Paco González.

??Paco González revela cuándo va a anunciar el Real Madrid el fichaje de Kylian Mbappé



?"No lo van a permitir" https://t.co/2jdCeaimXH — Tiempo de Juego (@tjcope) May 13, 2024

Durante El Tertulión de los domingos, Paco González, director y presentador de Tiempo de Juego, propuso unas fechas. Por un lado apuntó que el equipo blanco "no va a permitir" que ese anuncio se haga antes de la disputa de la final de la Liga de Campeones del próximo 1 de junio ante el Borussia Dortmund.

Por otra parte, el 14 de junio comenzará la Eurocopa de Alemania, por tanto, Mbappé después de esa final, ya debería estar con su selección, por ello, Paco González cree que es "probable que tenga que abandonar la concentración de Francia un día" para confirmar el fichaje por el club blanco.